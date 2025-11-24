Berlin (www.fondscheck.de) - Silicon-Valley-Milliardäre investieren in Unternehmen, die den natürlichen Alterungsprozess verlangsamen oder stoppen möchten, so die Experten von Freedom24.Laut dem Beratungsunternehmen PwC werde der Longevity-Markt bis 2030 auf ein Volumen von mehr als 38 Milliarden Euro wachsen. Dem internationalen Online-Broker Freedom24 zufolge könne der Marktwert bis zu 60 Milliarden Euro betragen. Die Handelsplattform lege eine Marktanalyse zu den Investmentchancen für Retail-Investoren vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
