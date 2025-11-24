Das Ordnungsamt Spandau ersetzt seine bisherigen Fahrzeuge durch sieben Elektroautos. Die neue E-Flotte des Ordnungsamtes besteht aus sechs Pkw der Marke Renault und einem Kleinbus von VW. Die genauen Modelle werden in der kurzen Pressemitteilung des Bezirksamts Spandau nicht genannt, auf dem Pressefoto sind allerdings zwei Renault Scénic E-Tech Electric zu sehen. Da die Fahrzeuge laut der Mitteilung auf mehr als 600 Kilometer Reichweite kommen, ...

