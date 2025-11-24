© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für Dividendeninvestoren gibt es bis jetzt wenig Anlass zur Freude, so Adam Parker von Trivariate Research. Aber das könnte sich bald ändern.Die Dividendenrendite des S&P 500, aktuell bei 1,15 Prozent, nähert sich laut Adam Parker in einer Notiz diese Woche ihren niedrigsten Werten seit 50 Jahren. Nur einmal sank sie noch tiefer - auf 1,09 Prozent während der Dotcom-Blase, so Parker. Die Rallye der Megacap-Techunternehmen, die den Index dominieren, hat in diesem Jahr für Furore gesorgt. Die Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor stellen mit rund 35 Prozent den größten Anteil am S&P 500. Zuletzt haben Bewertungs- und geldpolitische Sorgen der Federal Reserve (Fed) Tech-Aktien …