Das Jahr 2026 steht vor der Tür - und mit ihm ein Investitionsumfeld, das von strukturellen Verschiebungen geprägt sein wird. Laut den Strategen der Société Générale (SG) sowie weiteren großen Investmenthäusern zeichnen sich sieben zentrale Trends ab, die Anleger aktiv nutzen können. Die jüngsten Ausblicke etwa von SG ("7 key cross-asset calls for 2026") zeigen: Das Investitionsregime wechselt vom reinen Wachstumshype zu einem Umfeld, das Diversifikation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE