FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 8. Dezember 2025





DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

09:00 FIN: Fortum, Investor Day

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (bis 26.11.) 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Axa, Investor Day

FRA: Alstom, Investor Day

NLD: ABN Amro, Capital Markets Day

USA: Autodesk, Q3-Zahlen

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen

USA: Dell, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25

08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/25 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25

16:00 USA: Lagerbestände 8/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Arbeitgebertag unter anderem mit Bundeskanzler Friedrich Merz Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) + 9:30 Uhr Rede Arbeitgeberpräsident Dulger

+ 9:50 Uhr Rede Wirtschaftsministerin Reiche

+ 12:30 Uhr Rede Finanzminister Klingbeil

+ 12.50 Uhr Digitalminister Wildberger

+ 13.05 Uhr Rede Arbeitsministerin Bas

+ 15.20 Uhr Rede Kanzler Merz



10:00 DEU: Bundestag - Auftakt Haushaltswoche

+ Einzelpläne Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat sowie Finanzen, Wirtschaft/Energie, Umwelt/Klimaschutz, Bildung/Familie, Digitales

10:00 DEU: LBBW, Pressekonferenz: Jahresausblick 2026 mit LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer, Frankfurt

10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Mittelstandspreises 2025 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Berlin

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor Die Kommissarinnen und Kommissare befassen sich mit dem sogenannten Herbstpaket des Europäischen Semesters. Die Europäische Kommission stellt unter anderem ihre Beurteilungen zu den Entwürfen der Haushaltspläne für 2026 der Länder des Euroraums vor.

AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag)

DEU: Siemens Healthineers, Geschäftsbericht

CHE: Adecco, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt

10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München

11:00 DEU: Deutsche Bank Kapitalmarktausblick 2026



GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Investor Day

FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 10/25

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin



10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster

11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein

11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M.

12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner.

18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche



HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr





SONNTAG, DEN 30. NOVEMBERTERMINE KONJUNKTUR02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25



DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister



MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hugo Boss, Strategie-Update

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel



DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)

13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel



FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung



GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25

11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25



EUR: S&P Rating Deutschland



MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen



GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

CHN: Im- und Exporte 11/25

00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel



