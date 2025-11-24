Coca-Cola: Pullback - ehemalige Widerstandszone wird zur starken Unterstützung!

So handeln Sie das Pullback-Muster richtig!

Rückblick

Nach einem deutlichen Rückgang von Mai bis Oktober sehen wir seit Mitte Oktober eine starke Aufwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie. Die 20 als auch 50-Tagelinie sind beide nach oben gerichtet und der EMA 20 liegt über dem EMA 50. Dies bestätigt den kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach einem stark bullischen Impuls folgte heute ein Pullback zum ehemaligen Widerstandsbereich von rund 71.50 USD.

Coca-Cola-Aktie: Chart vom 24.11.2025, Kürzel: KO, Kurs: 71.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Setup deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin, sobald die Korrektur beendet ist und der Kurs wieder nach oben dreht. Die Marke um 71 USD markiert das Level, unterhalb dessen das Pullback-Setup als gescheitert betrachtet werden müsste.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20 Tagelinie könnte dies ein neues Abwärtssignal liefern.

Meinung

Coca-Cola hat kürzlich überraschend gute Zahlen gemeldet. Der Umsatz von 12,5 Mrd. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie von 82 Cent übertrafen beide die Analystenschätzungen. Dieses positive Ergebnis ist auf eine robuste Nachfrage und erfolgreich umgesetzte Preiserhöhungen zurückzuführen. Der Konsens der Analysten tendiert stark zu "Strong Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von ca. 78 bis 79 USD, was das charttechnisch implizierte Potenzial bestätigt und sogar darüber hinausgeht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 313.80 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.13 Mrd. USD

Meine Meinung zu Coca-Cola ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.11.2025

