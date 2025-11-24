PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Der Leitindex der Eurozone stieg um 0,25 Prozent auf 5.528,67 Punkte. Am Freitag war das Börsenbarometer auf das niedrigste Niveau seit Ende September abgerutscht.

Auch außerhalb des Euroraums ging es am Montag mit den Kursen moderat nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,14 Prozent auf 9.553,21 Punkte. Der schweizerische SMI legte um 0,17 Prozent auf 12.654,12 Punkte zu.

Ein wenig Rückwind kam durch Äußerungen des New Yorker Fed-Offiziellen John Williams, der am Freitag angedeutet hatte, dass eine kurzfristige Zinssenkung weiterhin möglich sei. Nicht so erfreulich war die Nachricht, dass sich die am Ifo-Index gemessene Stimmung in der deutschen Wirtschaft im November überraschend verschlechtert hat./la/he

