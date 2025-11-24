Der Bitcoin-Kurs konnte sich nach dem kürzlich erfolgten Abverkauf wieder etwas erholen. Doch ist der deutliche Anstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen wirklich nachhaltig oder nur ein Strohfeuer? Bitcoin erholt sich leicht Der Kurs des Bitcoin hat sich in den vergangenen Handelstagen wieder etwas nach dem deutlichen Abverkauf erholen können. Die Mutter aller Kryptowährungen war im Kurs zeitweise in die Nähe der Marke von 80.000 US$ gerutscht, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.