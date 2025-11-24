NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verharrte bei 113,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen und es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Anleihemarkt kaum. Vertreter der USA und der Ukraine hatten bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans erstellt. Allerdings hat der ukrainische Parlamentspräsident, Ruslan Stefantschuk, erneut "rote Linien" gezogen und Kompromisse in mehreren wichtigen Fragen ausgeschlossen.

Am Markt wurde die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember zuletzt wieder höher eingeschätzt, was die Renditen der US-Anleihen zuletzt belastet. Erneut hat sich Fed-Mitglied Christopher Waller für eine Leitzinssenkung ausgesprochen und dies mit Sorgen um die Arbeitsmarktentwicklung begründet./jsl/he