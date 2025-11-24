Anzeige
Mehr »
Montag, 24.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheimer Antimon-Player startet Exploration, während China den Markt verengt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
24.11.2025 18:27 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/US-Zinssenkungshoffnung stützt - Ifo enttäuscht

DJ XETRA-SCHLUSS/US-Zinssenkungshoffnung stützt - Ifo enttäuscht

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 23.239 Punkte. Stützend wirkte die wieder gestiegenen Zuversicht bezüglich einer weiteren Zinssenkung in den USA im Dezember. Nachdem sich mit John Williams ein weiterer US-Notenbanker für eine Zinssenkung ausgesprochen hatte, votierten nun drei der wichtigsten Fed-Mitglieder für eine Senkung, wie die Marktexperten von Vanguard anmerkten. Daneben stützte die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs die Stimmung. Ein enttäuschend ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex verhinderte indes stärkere Kursavancen.

Mit einem Kurssprung von 10,9 Prozent reagierten Bayer auf gute Studienergebnisse. Laut dem Konzern hat das Medikament Asundexian bei Schlaganfällen die Studienziele erreicht. Bayer will nun Gespräche über Zulassungen starten. Der Konzern habe in der Vergangenheit einen Spitzenumsatz von über 5 Milliarden Euro für das Mittel in Aussicht gestellt, realistischer sei aber ein Potenzial von etwa 3,5 Milliarden Euro, so die Analysten von MWB, die zudem für wichtig erachten, dass Bayer damit ihre Pipeline stärke.

Kräftige Verluste zeigten Rüstungsaktien. Belastungsfaktor waren die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg. Bei Nebenwerten wie Renk und Hensoldt ging es um bis zu 4,6 Prozent nach unten. Rheinmetall im DAX verloren sogar 5 Prozent.

Im DAX erholten sich Siemens Energy nach dem fast 10-prozentigen Rückschlag vom Freitag um 5,6 Prozent auf 106,45 Euro. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel auf 135 von 130 Euro angehoben und Metzler empfahl die Aktie mit einem Kursziel von 130 nach 93 Euro nun zum Kauf.

Durch die konzerninterne Umstrukturierung und den Verkauf von 1&1 Versatel an die 1&1 AG bündelt United Internet ihre Aktivitäten und Kompetenzen im Telekommunikationsgeschäft unter dem Dach der 1&1 AG. Die Transaktion sei grundsätzlich nachvollziehbar und "erwartbar" gewesen, so die DZ Bank. United Internet legten 5,1 Prozent zu, 1&1 3,9 Prozent. Mit Abgaben von 1,5 Prozent wurden Deutsche Telekom gemieden. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  23.239,18 +0,6%   +16,0% 
DAX-Future              23.260,00 +0,0%   +14,0% 
XDAX                 23.214,75 -0,0%   +17,1% 
MDAX                 28.618,54 +1,3%   +10,5% 
TecDAX                 3.459,68 +1,5%   -0,2% 
SDAX                 16.053,96 +1,9%   +14,9% 
zuletzt                     +/- Ticks 
Bund-Future              128,88%   +2 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index      Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX          28     11   1 8.136,6  128,8    4.914,3      68,7 
MDAX          43     7   0 1.434,6  47,5     634,2      30,1 
TecDAX         27     3   0 1.868,7  43,3     992,5      23,6 
SDAX          57     10   3  140,9  12,2     101,7      6,9 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.