Die Aktie des Rüstungszulieferers RENK befindet sich nach monatelangen Gewinnen im freien Fall und hat innerhalb weniger Tage massiv an Wert verloren. Friedenssignale aus der Ukraine und ein enttäuschender Kapitalmarkttag haben den Titel auf ein Mehrmonatstief gedrückt. Doch genau diese extreme Kursschwäche könnte sich als attraktive Einstiegschance entpuppen. Analysten bleiben trotz der Turbulenzen optimistisch und sehen weiterhin ein hohes ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.