Die Aktie des Rüstungszulieferers RENK befindet sich nach monatelangen Gewinnen im freien Fall und hat innerhalb weniger Tage massiv an Wert verloren. Friedenssignale aus der Ukraine und ein enttäuschender Kapitalmarkttag haben den Titel auf ein Mehrmonatstief gedrückt. Doch genau diese extreme Kursschwäche könnte sich als attraktive Einstiegschance entpuppen. Analysten bleiben trotz der Turbulenzen optimistisch und sehen weiterhin ein hohes
