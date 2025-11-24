Ein asiatischer Mega-Cap meldet erneut ernsthafte Ambitionen im weltweiten Wettbewerb um das beste KI-Modell an. Seine neue KI-App mit dem Namen "Qwen" verzeichnet binnen einer Woche nach dem Marktstart in China schon über zehn Millionen Downloads. Dass das chinesische Tech-Schwergewicht Alibaba Group im Wettlauf um das beste KI-Model mitspielen will, war schon länger klar. Welchen Hebel die Chinesen dabei in der Hand haben, zeigt sich jetzt bei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.