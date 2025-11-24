Ein Dartmouth-Professor hat einen KI-Bot entwickelt, der fast alle Sicherheitsmechanismen von Online-Umfragen aushebeln kann. Was bedeutet das für die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Studien? Online-Umfragen sind in vielen wissenschaftlichen Studien das zentrale Instrument zur Datenerhebung. Laut einem Professor der Dartmouth University könnte ihre Aussagekraft allerdings massiv durch KI-Bots beeinträchtigt werden. In einer im Fachmagazin Proceedings ...

