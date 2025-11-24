© Foto: Pixabay

Hohes Risiko bei Dividendenaktien? Ja, das geht auch hier. Aber es gibt auch die Dividendenaristokraten, die mit hoher Verlässlichkeit für passives Einkommen sorgen.Es gibt sogennante Dividendenaristokraten und sogar Dividendenkönige: Wer verlässlich steigernde Dividenden an seine Aktionäre auszahlt, und das über einen Zeitraum von 50 oder mehr Jahren, kommt in den Club der edlen Rendite-Bringer. Hier ist Verlässlichkeit das Fundament der stetigen Rendite: wie ein Fels in der Brandung. Aber: Dividende und Risiko, wie passt das zusammen? Das gibt es auch: Unternehmen, die mit zweistelliger Dividendenrendite, die Anleger locken. Aber Vorsicht, sie können ein zweischneidiges Schwert sein. …