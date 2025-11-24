DJ MÄRKTE USA/Wall Street von Zinsspekulationen gestützt

DOW JONES--Nach den Aufschlägen zum Vorwochenausklang verbucht die Wall Street am Montag weitere Kursgewinne. Dabei baut der Markt die Aufschläge im Verlauf aus. Haupttreiber ist die seit Freitag wieder deutlich gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember. Zwar herrscht innerhalb des Offenmarktausschusses der Fed offenbar weiter Uneinigkeit, zuletzt meldete sich aber Fed-Präsident John Williams aus New York zu Wort, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Ins gleiche Horn bläst nun Fed-Gouverneur Christopher Waller.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird am Zinsterminmarkt aktuell wieder bei 77 Prozent gesehen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche. Am Anleihemarkt fällt die Zehnjahresrendite mit 4,05 Prozent um weitere 2 Basispunkte. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 46.454 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 1,4 bzw. 2,4 Prozent. "Die Frage ist nun, wird diese verkürzte Woche aufgrund von Thanksgiving Anlegern etwas Entlastung bieten, oder sind die blühenden Zeiten für Aktien vorbei? Die ersten Anzeichen sind vielversprechend", sagt XTB-Analystin Kathleen Brooks.

Der Dollar dreht leicht ins Plus - trotz der Zinssenkungsspekulationen. Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Barclays erwartet, dass Risikoanlagen an Boden gewönnen und der US-Dollar bis 2026 an Stärke zulegen werde. Gold ist angesichts gestiegener Spekulationen auf Zinssenkungen gesucht.

Die Ölpreise erholen sich leicht nach den jüngsten Abgaben vor dem Hintergrund der Diskussionen über den von den USA initiierten Friedensplan für die Ukraine. Bei einem möglichen Friedensabkommen könnten Russlandsanktionen fallen, heißt es. Allerdings lassen die jüngsten Kommentare der Kriegsparteien nicht auf einen schnellen Durchbruch hoffen - die Erdölpreise ziehen daher leicht an.

Am Aktienmarkt ist weiter Thema, ob die Bewertungen im Technologiesegment vor dem Hintergrund des KI-Hypes aus dem Ruder gelaufen sind und die sogenannte KI-Blase zu platzen droht. Aktuell scheint die Sorge darüber aber eher etwas abzuebben, auch nachdem Nvidia in der Vorwoche auf breiter Front starke Geschäftszahlen präsentiert hatte. Zinssenkungsspekulationen sind günstig für die Branchenwerte angesichts ihres üppigen Kapitalbedarfs. Alphabet werden 5,1 Prozent höher gehandelt. Die Google-Muttergesellschaft gilt mit ihrem Sprachmodell Gemini als einer der klaren KI-Gewinner unter den großen Technologieunternehmen. Nvidia (+2%) und AMD (+5,3%) liegen im Plus.

Amazon (+1,9%) hat eine milliardenschwere Investition in den USA angekündigt. Der Konzern will 50 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI- und Hochleistungsrechenkapazitäten für US-Regierungskunden stecken.

Eine mögliche Verlängerung von Subventionen für die als "Obamacare" bekannte US-Krankenversicherung treibt Branchenwerte an. Centene und Oscar Health ziehen um 7,3 bzw. 23,6 Prozent an.

Tesla zeigen sich 7,1 Prozent fester. Laut CEO Elon Musk hat der Elektroautohersteller bereits mehrere Millionen Chips für KI für seine Autos und Datenzentren entwickelt. Der Konzern strebe an, alle zwölf Monate einen neuen Chip in die Serienproduktion zu bringen. Tyson Foods legen um 6,5 Prozent zu. Der größte US-Fleischlieferant plant die Schließung eines großen Werks, weil ein Mangel an Rindern die Branche unter Druck setzt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.454,42 +0,5% 209,01 +8,7% S&P-500 6.696,44 +1,4% 93,45 +12,3% NASDAQ Comp 22.811,34 +2,4% 538,25 +15,3% NASDAQ 100 24.812,44 +2,4% 572,87 +15,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1515 +0,0% 1,1514 1,1515 +11,2% EUR/JPY 180,72 +0,3% 180,19 180,71 +10,6% EUR/CHF 0,9317 +0,1% 0,9308 0,9314 -0,8% EUR/GBP 0,8799 +0,1% 0,8788 0,8797 +6,2% USD/JPY 156,94 +0,3% 156,50 156,94 -0,5% GBP/USD 1,3087 -0,1% 1,3101 1,3090 +4,7% USD/CNY 7,0839 +0,1% 7,0775 7,0831 -1,8% USD/CNH 7,1081 +0,0% 7,1068 7,1078 -3,1% AUS/USD 0,6454 -0,1% 0,6459 0,6453 +4,4% Bitcoin/USD 87.703,80 -0,3% 88.011,60 86.992,80 -7,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,46 58,06 +0,7% 0,40 -18,8% Brent/ICE 62,92 62,56 +0,6% 0,36 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.093,47 4.064,94 +0,7% 28,53 +54,9% Silber 50,56 50,01 +1,1% 0,54 +73,2% Platin 1.337,86 1.323,55 +1,1% 14,31 +51,1% Kupfer 4,97 5,02 -1,0% -0,05 +20,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

