Lange galten Bärtierchen als die härtesten Organismen im Vakuum. Eine unscheinbare Pflanze macht ihnen diesen Titel nun streitig, mit potentiell weitreichenden Implikationen für künftige Mars-Missionen. Ein Team um den Forscher Tomomichi Fujita von der Hokkaido University im japanischen Sapporo hat bemerkenswerte Ergebnisse einer Langzeitstudie veröffentlicht. In der Fachzeitschrift iScience beschreiben die Wissenschaftler:innen, wie eine bestimmte ...

