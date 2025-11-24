© Foto: OpenAI

Der fragile Handelsfrieden zwischen den USA und China droht zu kippen. Neue Daten und verdeckte Strategien zeigen, wie brüchig die Einigung wirklich ist.Der im Oktober verkündete Waffenstillstand im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China zeigt bereits Risse. Beide Seiten versuchen parallel, ihre strategischen Schwachstellen zu schließen. Erste Zusagen geraten ins Wanken, besonders bei Agrarkäufen. China hat laut Daten des Landwirtschaftsministeriums seit Ende Oktober nur 332.000 Tonnen Sojabohnen gekauft. Das entspricht weniger als drei Prozent der angekündigten Menge, die Washington bis Januar erwartet hatte. Daniel Kritenbrink, Partner bei The Asia Group und ehemaliger …