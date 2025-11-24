© Foto: Google Gemini

Die Anteile des Fotodienstleisters CEWE bieten eine attraktive Bewertung und ein charttechnisch aussichtsreiches Setup. Zeit für einen Einstieg? Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - CEWE Stiftung Digitalfotografie hat in den vergangenen Jahren einen gewaltigen technologischen und kulturellen Aufschwung erfahren. Längst hat das Smartphone vor allem für Alltagsfotografie die traditionelle Kamera ersetzt, während immer mächtigere Nachbearbeitungsmöglichkeiten und Bildassistenten die Fotografie demokratisiert haben: Fast jeder kann heute selbst ohne Vorkenntnisse mindestens passable Bilder schießen. Trotzdem ist die Nachfrage danach, über Bilder nicht nur in digitaler, sondern auch in …