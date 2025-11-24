Telefónica plant in Spanien den Abbau von 5.040 Stellen - 20 % der Belegschaft. Gewerkschaften pochen auf freiwillige Lösungen, die Branche steht weiter unter Kostendruck.Telefónica hat vorgeschlagen, im Rahmen der in ihrer neuen Strategie vorgesehenen Kostensenkungsmaßnahmen 5.040 Mitarbeiter in Spanien zu entlassen, wie die Gewerkschaft UGT am Montag mitteilte. Sofern die Entlassungen umgesetzt werden, wären 41 Prozent der Beschäftigten bei Telefónica Spanien, 31 Prozent bei Telefónica Móviles und 24 Prozent bei Telefónica Soluciones betroffen. Damit wären 20 Prozent der Belegschaft von Telefónica in Spanien, die rund 25.000 Mitarbeiter umfasst, betroffen. Das Unternehmen will sich am …

