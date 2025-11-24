Im nachbörslichen Handel geben die Anteilscheine von Thyssenkrupp Nucera um drei Prozent nach. Denn der Elektrolysespezialist rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr nun mit weniger als am Markt erwartet wurde. Demnach dürfte sich der Konzernumsatz auf 500 bis 600 Millionen Euro belaufen. Dies teilte das Unternehmen nach Börsenschluss mit.So hatten die von Bloomberg befragten Analysten mit Erlösen in Höhe von 729 Millionen Euro gerechnet. Thyssenkrupp Nucera begründete diese Entwicklung mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.