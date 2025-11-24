Im nachbörslichen Handel geben die Anteilscheine von Thyssenkrupp Nucera um drei Prozent nach. Denn der Elektrolysespezialist rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr nun mit weniger als am Markt erwartet wurde. Demnach dürfte sich der Konzernumsatz auf 500 bis 600 Millionen Euro belaufen. Dies teilte das Unternehmen nach Börsenschluss mit.So hatten die von Bloomberg befragten Analysten mit Erlösen in Höhe von 729 Millionen Euro gerechnet. Thyssenkrupp Nucera begründete diese Entwicklung mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
