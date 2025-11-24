Es geht bergauf in New York: Auf breiter Basis legen die US-Aktien zum Auftakt in die neue Handelswoche zu. So kletterte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 46.558 Zähler. Der S&P 500 stieg um 1,58 Prozent auf 6.707 Punkte. Noch kräftiger stieg indes der technologielastige Nasdaq 100. Dieser notiert aktuell bei 24.855 Zählern und damit 2,54 Prozent im Plus.Technologieaktien waren in der Vorwoche unter Druck geraten, nachdem sich Sorgen vor hohen Bewertungen breit gemacht hatten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
