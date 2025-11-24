Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 24. November 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) ("Innocan" oder das "Unternehmen"), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsartikels mit dem Titel "Liposomal-synthetic-cannabidiol: preliminary translational evidence of efficacy, tolerability and pharmacokinetics following repeated subcutaneous injections in two goats" in der anerkannten Peer-Review-Fachzeitschrift "Frontiers in Pharmacology" (https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1689226) (1) bekannt.

Abbildung 1: Grafische Zusammenfassung

Zwei Ziegen, die an chronischen und invalidisierenden Schmerzen litten, wurden 10 Monate lang alle sechs Wochen mit subkutanen synthetischen liposomalen Cannabidiol-(LPT-CBD, 5 mg/kg)-Injektionen behandelt. Während der Studie erfolgten serielle Blutentnahmen, um die Plasmakonzentrationen von CBD und seinen Metaboliten sowie hämatologische und biochemische Profile vor und bis zu sechs Wochen nach jeder Verabreichung zu beurteilen. Die Wirksamkeit wurde von den Betreuern mittels wöchentlicher Beurteilung der Lebensqualität (QoL, Quality of Life) bestimmt und die Nebenwirkungen überwacht. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

- Wiederholte LPT-CBD-Injektionen (7 Injektionen pro Ziege) erzielten anhaltend gleichbleibende CBD-Plasmakonzentrationen, was mit einem pharmakokinetischen Profil mit langsamer Freisetzung übereinstimmt.

- Während der Studie wurde eine günstige Arzneimittelverträglichkeit beobachtet, ohne dass unerwünschte Ereignisse verzeichnet wurden.

- Im Gegensatz zum wiederholten oralen CBD-Konsum beim Menschen zeigte diese Studie, dass wiederholte LPT-CBD-Injektionen die Leberenzyme nicht erhöhten, was typischerweise mit Leberschädigungen assoziiert ist (2).

- Die wiederholte Verabreichung von LPT-CBD führte zu einer anhaltenden Schmerzlinderung, einer verbesserten Mobilität und einer verbesserten Lebensqualität, die während des Studienzeitraums (10 Monate) konstant aufrechterhalten wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern klinisch verwertbare Daten. LPT-CBD-Injektionen alle 6 Wochen sind praktisch, verursachen keine unerwünschten Wirkungen und führen zu langfristigen CBD-Plasmakonzentrationen. Darüber hinaus zeigte LPT-CBD über mehrere Wochen hinweg bemerkenswerte Wirksamkeitstrends bei der Schmerzkontrolle und Verbesserung des Wohlbefindens und kann beim Menschen möglicherweise ähnliche Ergebnisse liefern.

"Die Ergebnisse dieser Studie heben die anhaltend positiven Wirkungen von LPT-CBD hervor, die während einer wiederholten Verabreichung über 10 Monate hinweg beobachtet wurden, sagte Professor Chezy Barenholz, Vorsitzender des Advisory Board. "LPT-CBD wurde für die Behandlung chronischer Erkrankungen durch wiederholte monatliche Verabreichung entwickelt, und diese Studie liefert vielversprechende translationale Evidenz, die diese Annahme unterstützt."

Dr. Eyal Kalo, Vice President of Research and Development, fügte hinzu: "Diese Studie zeigt, dass die wiederholte Verabreichung von LPT-CBD, konzipiert als nicht-opioide Therapie bei chronischen Schmerzen, die Leberenzyme nicht erhöht, was ein günstiges langfristiges Sicherheitsprofil unterstützt. Im Vergleich dazu wurde die wiederholte orale CBD-Einnahme mit erhöhten Leberenzymen und einer möglichen Leberschädigung in Verbindung gebracht (2). Diese Ergebnisse untermauern den Nachweis für die langfristige Sicherheit von LPT-CBD beim Menschen."

Referenzliteratur:

1) Yael Shilo-Benjamini et al, Liposomal-synthetic-cannabidiol: preliminary translational evidence of efficacy, tolerability and pharmacokinetics following repeated subcutaneous injections in two goats, Frontiers in Pharmacology 10 November 2025 (https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1689226)

2) Jeffery Florian et al, Cannabidiol and Liver Enzyme Level Elevations in Healthy Adults, A Randomized Clinical Trial, JAMA Internal Medicine September 2025 Volume185, Number 9 (https://doi:10.1001/jamainternmed.2025.2366).

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment übt Innocan sein Geschäft über die 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. aus, die sich auf den modernen, gezielten Online-Verkauf konzentriert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen, unter anderem in Bezug auf die Pläne des Unternehmens für Studien seiner LPT-CBD-Plattform am Menschen, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten oder zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) wirtschaftliche, politische, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; staatliche und regulatorische Anforderungen sowie Maßnahmen staatlicher Behörden; und mögliche Störungen der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Zudem bestehen Risiken, die der Natur des Produktvertriebs innewohnen, darunter Fragen des Imports/Exports sowie das Nicht-Erlangen erforderlicher behördlicher Genehmigungen und sonstiger Freigaben (oder deren verspätete Erteilung). Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

