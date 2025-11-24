Access Advance LLC gab heute erhebliche Ergänzungen sowohl seiner HEVC Advance als auch seiner VVC Advance Patent Pools im zweiten und dritten Quartal 2025 bekannt und unterstreicht somit das anhaltende Branchenvertrauen in den ausgewogenen und transparenten Ansatz zur Lizenzierung von Videocodecs des Unternehmens. Dieses Wachstum folgt auf den erfolgreichen Start des Video Distribution Patent ("VDP") Pools von Access Advance im Januar 2025, was die wachsende Rolle des Unternehmens bei umfassenden Video-Codec-Patent-Lizenzlösungen verdeutlicht.

Zu den zahlreichen Höhepunkten gehört, dass Sharp Corporation dem HEVC Advance Patent Pool als Lizenzgeber beitrat und somit wertvolles geistiges Eigentum in das bereits umfangreiche Patentportfolio des Pools einbringt. Darüber hinaus erweiterte Huawei Technologies Co., Ltd., bereits HEVC Advance Lizenzgeber und Lizenznehmer, seine Zusammenarbeit mit Access Advance, indem das Unternehmen dem VVC Advance Patent Pool als Lizenznehmer beitrat. Darüber hinaus erweiterte die HP Inc. ihre Lizenz, um den VVC Advance Patent Pool einzubeziehen, nachdem das Unternehmen zuvor im Jahr 2024 dem HEVC Advance Patent Pool beitrat, wohingegen Micro-Star International Co., Ltd. (MSI) sowohl dem HEVC als auch dem VVC Advance Patent Pool als neuer Lizenznehmer beitrat. All dies erfolgte zusätzlich zu der Ankündigung in der letzten Woche, dass Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. dem HEVC Advance Pool als Lizenznehmer und dem VVC Advance Pool sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer beitritt.

"Wir freuen uns, die neuen Lizenzgeber und Lizenznehmer in unseren Patentpools begrüßen zu dürfen, die weiterhin sowohl Innovatoren als auch Anwender aus dem gesamten Video-Codec-Ökosystem anziehen", so Peter Moller, CEO von Access Advance. "Die Tatsache, dass sich all diese großen Technologieunternehmen dazu entschließen, unseren Patentpools als Lizenzgeber bzw. als Lizenznehmer beizutreten, verdeutlicht die Anerkennung des Marktes, dass unsere Pools faire, transparente und effiziente Lizenzlösungen bieten, die die Interessen der Patentinhaber und -anwender gleichermaßen in Einklang bringen."

Insgesamt fügte der HEVC Advance Patent Pool 15 neue Lizenznehmer während dieser Zeit hinzu, die sich über verschiedene Marktsegmente erstreckte, einschließlich Unterhaltungselektronik, professionelles Sende-Equipment und Enterprise Technology Solutions (ETS). Darüber hinaus erneuerten 12 bestehende Lizenznehmer ihre HEVC Advance Lizenzen und verdeutlichen somit die anhaltende Zufriedenheit mit dem Wertversprechen des Programms. Der VVC Advance Patent Pool setzte seinen Wachstumskurs mit bemerkenswerten neuen Teilnehmern fort, darunter 3 neue Lizenzgeber und 9 neue Lizenznehmer.

Diese neuesten Ergänzungen der HEVC und VVC Advance Patent Pools zusammen mit der Ankündigung neuer Lizenzgeber und Lizenznehmer des VDP Pools im Juli 2025, der den Videovertriebsmarkt mit Lizenzierungen für HEVC-, VVC-, VP9- und AV1-Codecs bedient, die beim Internet-Streaming verwendet werden, etablieren gemeinsam Access Advance als Branchenführer bei der Bereitstellung optimierter, klarer und FRAND-basierter Video-Codec-Lizenzierungen in dér gesamten Landschaft der Videotechnologie.

Für die aktuellen Listen der HEVC Advance Lizenzgeber und Lizenznehmer besuchen Sie bitte https://accessadvance.com/licensing-programs/hevc-advance/

Für die aktuellen Listen der VVC Advance Lizenzgeber und Lizenznehmer besuchen Sie bitte https://accessadvance.com/licensing-programs/vvc-advance/

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 4.500 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie erforderlich sind. Das Multi-Codec Bridging Agreement des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche Lizenzgebührenstruktur mit ermäßigtem Preis für Lizenznehmer, die sowohl an den Pools HEVC Advance als auch VVC Advance teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

