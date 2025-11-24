Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 24 novembre/November 2025) - Trading in the shares of Psyence Group Inc. (PSYG) will remain halted pending receipt and review of acceptable documentation regarding the Fundamental Change pursuant to CSE Policy 8. This regulatory halt is imposed by Canadian Investment Regulatory Organization, the Market Regulator of the Exchange, pursuant to the provisions of Section 10.9(1) of the Universal Market Integrity Rules.

Please see the issuer's news release for further details.

_________________________________

La négociation des actions de Psyence Group Inc. (PSYG) restera suspendue en attendant la réception et l'examen de la documentation acceptable concernant le changement fondamental conformément à la politique 8 du CSE. Cette suspension réglementaire est imposée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements, l'organisme de réglementation du marché de la Bourse, conformément à la dispositions de l'article 10.9(1) des Règles universelles d'intégrité du marché.

Veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur pour plus de détails.

Issuer/Émetteur: Psyence Group Inc. Symbol(s)/Symbole(s): PSYG Date: Le 24 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)