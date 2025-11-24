Andersen Global verstärkt seine Präsenz in der Türkei, da Celen Corporate Property Valuation Counseling Inc. zu Andersen in Turkey wird und damit das Leistungsspektrum der Marke Andersen in diesem Land erweitert.

Das 1995 gegründete und von der geschäftsführenden Gesellschafterin Güniz Çelen geleitete Unternehmen mit Sitz in Istanbul bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen für nationale und internationale Mandanten. Mit seiner Expertise in den Bereichen Immobilien-und Unternehmensfinanzierung, Bewertung materieller und immaterieller Vermögenswerte sowie Vermögensverwaltung liefert Andersen in Turkey Lösungen, die Kunden in mehr als 18 Ländern bei komplexen finanzwirtschaftlichen Entscheidungen unterstützen.

"Unsere Mission war es schon immer, Lösungen für die komplexesten Herausforderungen im Immobilien- und Investitionssektor anzubieten", sagte Güniz. "Der Beitritt zur Marke Andersen stärkt unsere Kompetenzen als vertrauenswürdiger Berater und verschafft uns Zugang zu globalen Ressourcen, wodurch wir für unsere Kunden einen noch größeren langfristigen Mehrwert schaffen können."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Annahme der Marke Andersen durch Celen verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement für den Aufbau einer globalen Plattform hochspezialisierter Unternehmen. Durch seine Erfolgsbilanz in den Bereichen Bewertung und Immobilienberatung ergänzt das Team unser multidisziplinäres Servicemodell mit wichtigen Einblicken."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 44.000 Experten. Mit seinen Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen ist Andersen Global an über 600 Standorten vertreten.

