Köln (ots) -Hut und Sonnenbrille - das sind die unverwechselbaren Markenzeichen von Jan Delay. Bei seinen Konzerten mit "Disko No. 1" gehören sie einfach dazu und prägen seinen einzigartigen Stil. Bei der Verleihung zum "Hutträger des Jahres 2025 (https://hut-mode.de/huttraeger-des-jahres/)" zeigte sich der Hamburger Musiker lässig mit Baseballkappe. Auf der Bühne trägt er immer Hut, aber nicht irgendeinen: "Da bin ich speziell", verrät Jan Delay, geborener Jan Philipp Eißfeldt, der Hutgröße 59 trägt. Bei Konzerten trägt er edle Player. Besonders auffällig: Der Filzhut sitzt immer leicht schräg mit hochgeklapptem Rand und kommt in vielen Farben daher.Mit der Auszeichnung zum 13. "Hutträger des Jahres" ehrt der Hutverband GDH einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte mit sozial-politischer Haltung geschrieben hat. GDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt überreichte Jan Delay begeistert den Goldhut, eine individuell designte Holzform, mit der in der Vergangenheit Hüte hergestellt wurden. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung Hutträger des Jahres 2025. "Super, ich freue mich unheimlich selbiger zu sein - vielen Dank!", bedankt sich Jan Delay.Seine musikalische Karriere begann er in den 1990er Jahren als Teil der HipHop-Formation Absolute Beginner. Seitdem bewegt sich Jan Delay auch als Solokünstler ungezwungen vielseitig zwischen HipHop, Soul, Reggae und Funk - stets geprägt von seinem Hamburger Slang und seiner unverwechselbaren Stimme. Hut ab vor diesem musikalischen Erfolg! Und es geht immer weiter: Die erfolgreiche Jubiläumstour zur 25-jährigen Solokarriere mit dem Album Forever Jan wird 2026 fortgeführt. Dann heißt es für ihn und seine Band Disko No. 1: Best of 25+2 Years-Tour.Die Verleihung des Titels "Hutträger des Jahres" durch die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (https://hut-mode.de/hutgeschaefte-finden/) (GDH) findet traditionell im Rahmen des "Internationalen Tag des Hutes" am 25. November statt und würdigt prominente Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für Hüte, Mützen und Caps haben. Damit reiht sich Jan Delay in eine Liste prominenter Vorgängerinnen und Vorgänger ein, darunter Torsten Sträter, Kai und Thorsten Wingenfelder, Max Mutzke, Prof. Dr. Harald Lech, Horst Lichter, Johannes Oerding, Massimo Sinató, Gregor Meyle, Jan Josef Liefers, Roger Cicero, Andreas Hoppe und Nadine Angerer. Mit dieser Ehrung würdigt der Hutverband Persönlichkeiten, die Hüte und Mützen mit Begeisterung tragen - ebenso wie die Mitglieder des Verbands, inhabergeführten Hutgeschäfte sowie die namhaften Headwear-Hersteller Balke Fashion (https://overhues-schuessler.de/balke/) Bullani (https://www.bullani-muetzen.de/) Faustmann (https://www.hut-faustmann.de/) Fiebig (http://www.fiebig-hats.de/) Gebeana (http://www.gebeana.de/) Göttmann (http://www.goettmann.de/de/) McBurn/Arlt (https://www.mcburn.com/de/home/) Kangol (https://eu.kangol.com/) Bailey (https://www.baileyhats.com/) Die Preisverleihung bildet den Höhepunkt der bundesweiten Aktionen im inhabergeführten Hutfacheinzelhandel.Prominente Hutträger/innen, ausgezeichnet vom Hutverband GDH e.V. seit 2013- Jan Delay - Hutträger 2025, Musiker- Torsten Sträter - Hutträger 2024, Komiker- Kai und Thorsten Wingenfelder - Hutträger 2023, Musiker- Max Mutzke - Hutträger 2022, Sänger/Songwriter- Prof. Dr. Harald Lech - Hutträger 2021, Wissenschaftler, Fernsehmoderator- Horst Lichter - Hutträger 2020, Koch, Fernsehmoderator- Johannes Oerding - Hutträger 2019, Singer-/Songwriter- Massimo Sinató - Hutträger 2018, Profi-Tänzer und Entertainer- Gregor Meyle - Hutträger 2017, Singer-/Songwriter- Jan Josef Liefers - Hutträger 2016, Schauspieler (u.a. Tatort Münster), Musiker- Roger Cicero - Hutträger 2015, Musiker, leider 2016 verstorben- Andreas Hoppe - Hutträger 2014, Schauspieler (u.a. Tatort Ludwigshafen)- Nadine Angerer - Hutträgerin 2013, Frauenfußball-NationalmannschaftPressekontakt:Pressebüro Kölni.A. Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) e.V.Kirsten Reinhardtwww.hut-mode.deOriginal-Content von: Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122542/6165462