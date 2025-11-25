XRP-Kurs-Prognose: Darum ist jetzt das Steigerungspotenzial begrenzt

Mit einer Marktkapitalisierung von 134,95 Mrd. USD belegt XRP Platz 4 der am höchsten bewerteten Kryptowährungen. In der letzten Zeit konnte Ripple zwar bedeutende Entwicklungen verzeichnen, dennoch gibt es einige Warnsignale, welche Investoren nicht außer Acht lassen sollten. Erfahren Sie deshalb jetzt in diesem Artikel mehr, um später nicht möglicherweise enttäuscht zu werden.

Diese Ereignisse sind nun für den XRP-Kurs wichtig

Seit dem 14. November haben die XRP-Spot-ETFs aus den USA von Canary Capital und Bitwise Assets Management kontinuierliche Zuflüsse verzeichnet, wobei es in dieser Zeit laut Sosovalue insgesamt 422,64 Mio. USD waren. Diese stehen in einem starken Kontrast zur Entwicklung der Bitcoin-ETFs, die Abflüsse von 1.708,56 Mio. USD erlitten, und den Ethereum-ETFs, bei denen es ein Abzug von 678,15 Mio. USD war.

Zudem gibt es noch viele weitere Anträge für XRP-ETFs. Zuletzt wurde heute der XRP-ETF von Franklin Templeton eingeführt und bald dürften noch weitere von Grayscale Investments, 21Shares und CoinShares hinzukommen. Aufgrund der Änderung der SEC-Regeln im September können diese nämlich noch einmal schneller eingeführt werden. Außerdem gibt es die Multi-Coin-ETFs, welche alle die Nachfrage nach XRP steigern dürften.

Bemerkenswert sind auch die ersten Versuche von Ripple, den eigenen Stablecoin RLUSD zusammen mit Mastercard zu nutzen. Somit sollen Kartenzahlungen und Settlements noch schneller möglich werden. Zudem kann der Stablecoin seit seiner Einführung eine wachsende Anzahl von Transaktionen verzeichnen.

JUST IN: Ripple partners with Mastercard to introduce $RLUSD credit card settlements on XRP ledger. pic.twitter.com/xpGkRLT6v8 - Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 5, 2025

Nach der Übernahme von Hidden Road wird über Ripple Prime nun eine Brücke zwischen institutionellen Brokern und Banken mit dem XRP-Ledger errichten. Ebenso wird mit einigen Partnern der Sektor der RWAs weiter vorangetrieben. Aus diesen Gründen nimmt auch das Interesse der Institutionen wie Evernorth zu, was sich an dem Milliarden-Investment in den XRP-Coin erkennen lässt.

Außerdem macht Ripple technologische Fortschritte und plant inzwischen neben den Layer-2-Lösungen und der EVM-Sidechain ebenso über das Hauptnetzwerk künftig Smart Contracts zu offerieren. Zudem soll mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs für einen besseren Schutz von sensiblen Nutzerdaten gesorgt werden, womit es einen der in letzter Zeit profitabelsten Narrative bedienen kann. Dabei soll jedoch auch wie zuvor ein großer Wert auf Compliance gelegt werden, was XRP einen großen Vorteil verleihen kann.

Jetzt durch Vergleich bessere XRP-Kurse erhalten!

XRP-Kurs-Prognose für 2025 und darüber hinaus

Die Anzahl der aktiven Wallets pro Tag hat sich zwar laut XRPScan im Vergleich zu dem Jahr 2024 durchschnittlich rund verdoppelt, jedoch fällt sie mit 23.000 deutlich geringer als bei anderen Blockchains aus. Im Unterschied dazu erreichen hingegen viele andere Layer-1s, von denen einige sogar niedriger als XRP bewertet sind, mit 1 bis 3 Mio. Nutzer pro Tag deutlich bessere Zahlen.

Dennoch wurden im November erstmalig wieder deutlichere Anstiege bei der Anzahl der neu erstellten Wallets gesehen, wobei es an manchen Tagen rund viermal so viele wie durchschnittlich in der letzten Zeit waren.

Allerdings befindet sich der XRP-Ledger mit einem DEX-Volumen über die vergangenen 30 Tage von 254,67 Mio. USD gerade einmal auf Platz 38 aller Blockchains. Noch enttäuschender fällt das Ergebnis für das DEX-Perpetual-Volumen aus, wobei Ripple in dieser Hinsicht noch nichts zu bieten hat, obwohl viele dieser DEXs in der letzten Zeit ein enormes Volumen erreichten.

XRP-Chart | Quelle: Tradingview

Auch wenn die Daten bisher noch enttäuschend sind, dürften sich die On-Chain-Daten künftig noch besser entwickeln, da weitere Anwendungsfälle für den XRP-Ledger hinzukommen. Allerdings basiert die aktuelle Bewertung primär auf dem Hype und den künftigen Erwartungen an das Wachstum des XRP-Ledger.

Aktuell kann XRP vor allem von der deutlich höheren Chance für eine Zinssenkung durch die Fed im Dezember profitieren, die sich aufgrund der schwachen Arbeitsmarktdaten und der geringeren Inflation nach dem Abfall auf 40 % schnell wieder auf 82,9 % erholen konnte. Da Kryptowährungen stark vom günstigen Geld abhängig sind, dürfte die Rally nun erstmal weitergehen. Angesichts der relativ hohen Bewertung sind bis 2026 hingegen eher nur 4,93 bis 5,30 USD zu erwarten.

Jetzt sicherer in XRP investieren!

Bitcoin kann bald Marktanteile von XRP abnehmen

Durch die neue Bitcoin-Erweiterung Bitcoin Hyper können einige der größten Schwachstellen behoben werden. Denn es findet eine Fusion mit der SVM (Solana Virtual Machine) statt, durch die sich die Verzögerungszeit auf wenige Millisekunden und die Gebühren auf rund 0,008 USD reduzieren lassen.

Außerdem wird eine theoretisch unendliche Erhöhung der Bandbreite ermöglicht, durch welche ausreichend Spielraum für den breiten Krypto-Markt zur Verfügung gestellt wird. Dann sind Anwendungen zahlreicher Kryptosektoren auf Bitcoin möglich, die das Settlement über die sicherste Blockchain ausführen: die Bitcoin-Basischain.

Mit einer enormen Ausführungsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz werden hervorragende Konditionen für Stablecoins und tokenisierte TradFi-Assets geboten, welche mit dem XRP Ledger vergleichbar sind. Somit kann die Nachfrage nach Bitcoin bedeutend zunehmen, da er das primäre Tauschmittel des Ökosystems ist. Der eigene HYPER-Coin wird hingegen für die Gebühren benötigt.

Auf diese Weise entsteht eine duale Tokenökonomie, wobei sich die Kryptowährungen gegenseitig fördern. Angesichts der hohen Liquidität von Bitcoin können neue Anwendungen finanziert und für ein prosperierendes Ökosystem gesorgt werden. Zudem sollen schon jetzt einige Entwicklerteams ihr Interesse bekundet haben. Aus all diesen Gründen wird HYPER auch als eine der besten Bitcoin-Alternativen bezeichnet, wobei es eher ein gehebeltes BTC-Investment ist.

Somit ist die hohe Finanzierungssumme des Presales von 28,44 Mio. USD nicht verwunderlich, wobei laut Analysten schon kleine einstellige Anteile der Bitcoin-Umlaufversorgung zu einer Vervielfältigung des Preises führen würden. Wer sich nun beeilt, kann die HYPER-Coins noch für die nächsten 19 Stunden für den aktuellen Preis von 0,013325 USD kaufen.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.