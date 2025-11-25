Betrachtet man das große Interesse bei den Krypto-Derivaten der CME, so deuten diese nun auf eine besonders optimistische Stimmung unter den traditionellen Investoren hin. Denn auch fundamental hat sich in der letzten Zeit einiges getan, was inzwischen für einen Bounce auf dem Krypto-Markt sorgen dürfte. Erfahren Sie daher jetzt rechtzeitig nähere Details.

Traditionelle Investoren werden besonders bullisch

Die CME hat zuletzt einen neuen Rekord beim Handelsvolumen der Krypto-Futures-Kontrakte und Krypto-Options-Kontrakte von 794.903 verzeichnet. Dieses ist 9,1 % über dem vorherigen Rekord von 728.475, welcher am 22. August dieses Jahres erreicht wurde. Das durchschnittliche Handelsvolumen konnte sich in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 130 % steigern.

Beim Open Interest zeigt sich der gleiche Trend, das durchschnittlich bei 299.700 Kontrakten lag. Denn es hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 82 % gesteigert. Dies verdeutlicht, dass es sich nicht nur um ein sprunghaft angestiegenes Volumen handelt, sondern die dauerhaft gebundenen Positionen deutlich zunehmen.

Open Interest der Bitcoin-Futures an der CME | Quelle: CME

Bei der Betrachtung über die CME hinaus, kam das gesamte Krypto-Derivatevolumen der zentralen Kryptobörsen und der CME im Oktober auf 7,56 Bio. USD, wobei die CME-Derivate einen Anteil von 349 Mrd. USD ausgemacht haben. Auch wenn sich letztere gegenüber dem September um 21,5 % gesteigert haben, kommt die CME nur auf 4,6 % des gesamten Krypto-Derivate-Volumens.

Anders sieht es beim Open Interest aus, das bei CEXs, CME, Futures und Optionen im Oktober bei 160 Mrd. USD lag, wobei 23,2 % auf die CME, 18,8 % auf Binance und 11,0 % auf Bybit zurückzuführen waren. Auch wenn das Handelsvolumen der CME somit verhältnismäßig gering ist, führt die Börsen dennoch bei dem Open Interest. Somit scheinen große, langfristig orientierte Anleger die CME zu bevorzugen.

Jetzt datenbasiert in Kryptos investieren!

Darum investieren die TradFi-Investoren nun verstärkt

Einer der Hauptgründe für das erheblich zugenommene Interesse der traditionellen Investoren ist die deutlich bessere Aussicht auf Zinssenkungen in den USA. Diese sind vor allem auf die schlechten Arbeitsmarktdaten zurückzuführen, wobei zwar 119.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzukamen, während es zuvor nur 53.000 waren, jedoch ist die Zahl noch immer im Vergleich zu vorherigen Daten verhältnismäßig gering.

Zudem ist die Arbeitslosenquote auf 4,4 % gestiegen, was # höher als die Erwartungen und der vorherige Messzeitraum war. Ebenso hat sich am vergangenen Freitag die Inflationserwartung der Uni Michigan von 4,6 % auf 4,5 % verringert, obwohl man sogar von einer Steigerung auf 4,7 % ausging. Mittlerweile preisen die Fed Fund Futures am 10. Dezember zu 82,9 % eine Zinssenkung der Fed ein, nachdem die Chance vor 1 Woche noch bei 42,4 % lag. Da Kryptowährungen stark auf die Liquidität reagiert, könnte nun der Boden erreicht sein.

Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft | Quelle: Investing.com

Darüber hinaus befinden sich viele Indikatoren des Krypto-Marktes auf Extremwerten, womit die Wahrscheinlichkeit für eine Trendumkehr zugenommen hat. Dazu gehört etwa der Crypto Fear & Greed Index, der mittlerweile wieder von 10 auf 19 gestiegen ist und sich somit bald aus der extremen Angstzonen herausbewegen kann. Aber auch der RSI hat bei der Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes und von Bitcoin die Überverkauftheit angezeigt und kann sich wieder erholen.

Zwar ist der Bullenmarkt inzwischen statistisch laut dem Vierjahreszyklus vorbei, jedoch erwarten dennoch viele Krypto-Experten, dass sich dieser Effekt nun aufgrund der höheren institutionellen Nachfrage weniger stark bemerkbar machen dürfte. Hinzu kommen das förderliche regulatorische Umfeld und das große Interesse von Krypto-Treasuries, wie Unternehmen, Regierungen und Zentralbanken. Zudem war die BTC-Korrektur von 36 % selbst für Bullenmärkte noch normal.

Jetzt beste Memecoin für Bullenmarkt entdecken!

So profitieren Sie nun stärker von der Erholung des Krypto-Marktes

Neben dem Timing, wofür die Best Wallet eine automatische Dip-Kauffunktion bietet, spielen auch die Handelsgebühren eine nicht zu unterschätzende Rolle, wobei sich die Kurse der verschiedenen Anbieter erheblich unterscheiden können. Deswegen integriert die Best Wallet über 330 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokolle, damit die Nutzer stets die besten Konditionen erhalten.

Zudem zeichnet sie sich durch ihre überlegene Sicherheit aus, wobei sie mit MPC-CMP die Private Keys in einzelne Fragmente spaltet und an verschiedenen Orten abspeichert. Zugang zu der Wallet ist nur durch eine doppelte Authentifizierung möglich, um es für Hackern besonders schwer zu gestalten. Außerdem können biometrische Daten für eine höhere Sicherheit genutzt werden.

Bemerkenswert sind auch die neuen Entwicklungen, wobei die Best Wallet einen Betrugsfilter implementieren will, der betrügerische Smart Contracts herausfiltert. Ebenso ist ein MEV-Schutz geplant, der die unfairen Praktiken der MEV-Bots mit den Preismanipulationen verhindern soll. Dank des Cloud-Backups müssen Sie auch nicht riskieren, dass Sie einmal den Zugangsschlüssel verlieren, wobei Sie durch die Selbstverwahrung deutlich besser geschützt sind.

Abgerundet wird das Angebot der Best Wallet durch ihre nahtlose Erfahrung mit mehr als 60 Blockchains und über 100 Fiatwährungen sowie den hohen Funktionsumfang mit beispielsweise Swaps, Staking, Derivaten, Krypto-Bankkarte und vielem mehr. Dabei spielt der eigene BEST-Coin eine zentrale Rolle, der für Gebührenermäßigungen, höhere Zinsen und mehr benötigt wird. Wer sich nun beeilt und innerhalb von 4 Tagen kauft, erhält sie noch für 0,025995 USD.

Jetzt Best Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.