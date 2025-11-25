Ein ikonisches Hollywood-Artefakt, das untrennbar mit "Jack Rose" verbunden ist, dargestellt von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio

Eines der bekanntesten und beliebtesten Requisiten aus James Camerons Titanicwird am 9. und 10. Dezember versteigert der originale Cherub der großen Treppe, der in mehreren Szenen des Blockbusters von 1997 zu sehen ist, darunter der entscheidende Moment, in dem Jack und Rose sich vor dem Speisesaal der ersten Klasse begegnen, und der Höhepunkt, in dem der Atlantik durch das Oberlicht hereinbricht und die Treppe und den Cherub überflutet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251124573434/de/

The iconic "cherub" with Leonardo DiCaprio Kate Winslet in James Cameron's "TITANIC".

Die kunstvolle Leuchte, die für die originalgetreue Nachbildung der großen Treppe der Titanic angefertigt wurde, wurde von der Produktion an Herrn Martin Biallas, CEO von SEE Global Entertainment, überreicht, dessen immersive Ausstellungen Millionen von Fans das berühmteste Schiff der Welt nähergebracht haben. Es taucht nun als seltenes Angebot in der Entertainment Music Memorabilia Signature Auction (Auktion Nr. 7433) von Heritage Auctions wieder auf.

Das Stück kommt nur wenige Monate nach dem Verkauf eines anderen Requisits aus Titanic der Wandverkleidung, auf der Jack und Rose berühmt geworden sind für über 700.000 USD zur Versteigerung, was auf ein starkes Interesse an ikonischen Filmrequisiten hindeutet. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass der "Titanic Cherub" einen höheren Preis erzielen könnte.

Symbol des Films:

Der Cherub erscheint wiederholt im gesamten Film Titanic, insbesondere während Rose DeWitt Bukaters Abstieg über die große Treppe ein Moment, der zu einem der am häufigsten reproduzierten Standbilder der modernen Filmgeschichte wurde. Sein Bild ist in Filmstills, Werbefotografien, Aufnahmen hinter den Kulissen und sogar in Nachbildungen in Themenparks zu sehen. Es steht für Camerons Detailversessenheit in Bezug auf den unglückseligen Ozeandampfer.

"James Cameron und sein Team haben ein Meisterwerk geschaffen, das in jedem Detail überzeugt, und dieses Werk verkörpert diese Kunstfertigkeit. Es war mir eine Ehre, dies zu verwalten. Nun ist es an der Zeit, dass jemand anderes diesen Schatz besitzt, sagte Biallas

"Dies ist ein bedeutendes Stück aus einem der einflussreichsten Filme aller Zeiten", erklärte Brian Chanes, Senior Director für Hollywood/Unterhaltung bei Heritage Auctions. "Die Nachfrage nach Titanic-Artefakten, die im Film verwendet wurden, befindet sich auf einem historischen Höchststand. Der Verkauf der "Wandverkleidung" unterstreicht diese Dynamik."

"Dieser Engel ist nicht nur eine Filmrequisite er ist Teil der globalen Mythologie der Titanic. Er steht dafür, wie die Geschichte der Titanic. Er steht dafür, wie die Geschichte der Titanic sich weiterentwickelt, inspiriert und neue Generationen fasziniert", erklärte David Perry, Seefahrtshistoriker.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251124573434/de/

Contacts:

Medienkontakt: DP&A Inc (415) 676-7007 news@davidperry.com