Brownfield-Goldprojekt mit Ressource, Infrastruktur und 'Heap-Leach'-Historie - flankiert von Osisko Development, OR Royalties und einer in Mexiko bestens bewährten Gründergruppe!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag, mit Axo Copper Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Analyst und Manager Communication · Erstveröffentlichung: 25.11.2025, 5:51 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Vom Explorer zum baldigen Goldproduzenten! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das M&A-Karussell dreht sich nicht nur bei den Großen der Branche, sondern geht mittlerweile hinunter bis zu den Explorationsgesellschaften. Einen gigantischen Deal konnte sich kein geringerer als Axo Copper (WKN: A416BY) sichern.

Mit der Übernahme des "San Antonio'-Goldprojekts im mexikanischen Bundesstaat Sonora von Osisko Development diese TOP-Firma einen klaren und unmissverständlichen Schritt! Weg vom reinen Kupferexplorer und hin zu einem zweigleisigen Wachstumswert mit realer, kurzfristiger Gold-Produktionsperspektive.

Quelle: Axo Copper Pressemeldung

Bislang stand Axo (WKN: A416BY) mit seinem "La Huerta'-Projekt in Jalisco für eine reine hochgradige Kupferstory. Mit "San Antonio' kommt nun ein "Brownfield'-Goldprojekt hinzu, das es mächtig in sich hat und schon fast produktionsfertig ist.

Das Projekt verfügt über eine definierte Ressource von mehr als 1,1 Mio. Unzen Gold (ca. 576.000 oz "Indicated' und ca. 544.000 oz "Inferred') NI 43-101-konform und "open-pit'-konzipiert. Zudem ist schon eine erprobte "Heap-Leach'-Metallurgie mit Goldausbringungsraten von rund 80 bis 90%in der Oxidzone nachgewiesen, sowie eine funktionierende Betriebs-Infrastruktur, und potenziell kostengünstiger Produktion, bereits in einer ersten Phase.

Quelle: Axo Copper Pressemeldung

Genau diese Kombination macht diese TOP-Transaktion zu einem echten Gamechanger für Axo Copper (WKN: A416BY)!

Osisko Development & OR Royalties steigen als langfristige Partner ein!

Axo (WKN: A416BY) erwirbt über die Projektgesellschaft Sapuchi Minera 100% an "San Antonio'. Die Konditionen zeigen klar, dass es hier um eine Partnerschaft und nicht um das "Abschieben" eines Projekts geht!

Denn Osisko Development erhält rund 15,3 Mio. Axo-Aktien bzw. so viele Aktien, dass man nach Deal-Closing 9,99% (unverwässert) an Axo hält. Zusätzlich sind bis zu 4 Mio. USD an Meilensteinzahlungen vereinbart:

2 Mio. USD bei Einreichung einer "Feasibility Study' ("FS') und 2 Mio. USD beim ersten Goldguss- jeweils in Cash oder Axo-Aktien, nach Wahl der Parteien. Osisko erhält zudem 70% eines mexikanischen Mehrwertsteuer-Rückerstattungsbetrags ("VAT'), der sich auf die Osisko-Phase bezieht.

Parallel dazu steigt OR Royalties über OR International mit ein! Auch hier gibt Axo so viele Aktien aus, dass OR künftig 4,99% an Axo hält, verbunden mit einer überarbeiteten Stream-Vereinbarung. Diese besagt, dass 7,15% der verkaufbaren Gold- und Silberunzen an OR fließen, bei 30% des Spotpreises als Transferzahlung, plus zusätzliche Goldlieferungen im Wert von bis zu 8,55 Mio. USD bei 50.000, 100.000 und 150.000 produzierten Unzen.

Das schafft Vertrauen!

Osisko Development und OR Royalties lassen sich überwiegend in Aktien bezahlen, nicht in Cash, wie sonst oft üblich in der Branche! Zudem verpflichten sich die Unternehmen zu einer "Lock-up'-Periode von 12 Monaten und zu 24 Monaten Stimmrechtsunterstützung für zentrale Beschlüsse bei Axo (WKN: A416BY).

Wer nur raus will, nimmt Cash.?Wer an die Upside glaubt, nimmt Aktien, akzeptiert "Lock-up' und bindet sich über Voting-Agreements - genau dieses Commitment liefern Osisko und OR hier.

Gewaltige Ressource, massives "Heap-Leach'-Potenzial und gigantische Infrastruktur im Rucksack!

"San Antonio' liegt rund 160 km südöstlich von Hermosillo in Sonora, einem der wichtigsten Gold-Bundesstaaten Mexikos. Über Jahrzehnte gab es dort Produktion, und zwischen 2011 und 2018 wurde sogar Oxid-Kupfer im Tagebau abgebaut. Osisko Development hat das Projekt ab 2020 aber konsequent auf Gold ausgerichtet, mit der Verarbeitung vorhandener Halden über "Heap-Leach' und bereits 13.591 verkauften Unzen Gold bis zum dritten Quartal 2023!

Quelle: Axo Copper Pressemeldung

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die bereits vorhandene Infrastruktur: Stromanschluss an das nationale Netz, Asphaltierte Straßenanbindung, Camp- und Betriebsgebäude für rund 200 Mitarbeiter, Wasserrechte und Versorgungsleitungen sowie "Heap-Leach-Pads', Zerkleinerungsanlage und einer "Carbon-in-Column'-("CIC')-Anlage.

In einem Umfeld, in dem neue Goldminen oft hunderte Millionen US-Dollar an Anfangs-Capex erfordern, ist diese "Brownfield'-Plattform ein massiver Hebel: Axo (WKN: A416BY) kann höchstwahrscheinlich mit deutlich weniger Investitionskosten Richtung ersten Goldguss marschieren - und somit die Zeit bis zum Cashflow deutlich verkürzen.

Genehmigungen: Was Osisko bremste - und warum Axo jetzt Rückenwind hat!

Osisko Development hatte 2021 eine Umweltverträglichkeitsstudie ("MIA') für einen Tagebau eingereicht, diese jedoch 2022 im damaligen politisch schwierigen Umfeld in Mexiko wieder zurückgezogen. Neue Tagebauprojekte galten damals als schwer genehmigungsfähig. Unter der derzeitigen Regierung von Präsidentin Sheinbaum hat sich die Regierung deutlich stärker für die Bergbauindustrie ausgesprochen.

Und genau hier kommt die Gründergruppe hinter Axo (WKN: A416BY) ins Spiel! Diese sehr erfolgreiche Gruppe um Glenn Jessome & Co. geführt - genau jener "Familie", die bei GoGold und Silver Tiger Metals bereits eindrucksvoll bewiesen hat, wie man in Mexiko Projekte entwickelt und Genehmigungen erwirbt.

Silver Tiger Metals hat am 7. November 2025 gemeldet, dass man von der Umweltbehörde SEMARNAT alle erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um das "El-Tigre'-Stockwork-Silber-Goldprojekt in Sonora (inkl. Tagebaukomponenten) zu errichten.

Damit ist klar: Osisko kämpfte in einem ungünstigen Genehmigungsfenster. Axo (WKN: A416BY) tritt mit einem Team jetzt an, das im gleichen Bundesstaat gerade gezeigt hat, dass umfangreiche Genehmigungspakete wieder erteilt werden - ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor dieser Transaktion.

Axo nach dem Deal: Zweigleisige Wachstumsstory mit klaren Katalysatoren!

Mit "San Antonio' verändert sich das Profil von Axo grundlegend:

Ressource >1,1 Mio. oz Au,

"Heap-Leach'-Potenzial, bestehende Infrastruktur,

Ziel: Reaktivierung und Ausbau der Oxid- und Übergangszonen, mittelfristig auch Sulfidpotenzial und technische Studien ("PFS'/"FS').

Kupferexploration mit "La Huerta' (Jalisco) "on top'!

Hochgradige Kupfermineralisierung mit historischen Graden von rund 4-5% Cu und Bohr-Highlights über 7% Cu über mehrere Meter,

Gute Infrastruktur in der Nähe von Manzanillo und des Großprojekts "Peña Colorada',

Ziel: Ressourcendefinition und Vorbereitung erster ökonomischer Bewertungen.

Klar identifizierbare Katalysatoren!

Abschluss der Transaktion (geplant noch dieses Jahr, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen) und Integration von Sapuchi Minera,

Ausarbeitung eines optimierten Minenplans für "San Antonio' auf Basis der vorhandenen Infrastruktur,

Einreichung einer neuen bzw. aktualisierten "MIA' unter Führung eines Teams, das "El Tigre' erfolgreich durch den mexikanischen Genehmigungsprozess gebracht hat,

weiterer Bohr- und Newsflow aus "La Huerta', um die Kupferseite zusätzlich zu stärken,

sichtbare Unterstützung durch Osisko Development und OR Royalties als Ankeraktionäre mit "Lock-up' und "Voting-Agreements'.

Fazit: "San Antonio' als fehlendes Puzzleteil für Axos (WKN: A416BY) Gold-Zukunft!

Mit der Übernahme von "San Antonio' vollzieht Axo Copper (WKN: A416BY) den gewaltigen und transformativen Sprung vom aussichtsreichen Kupferexplorer zum angehenden Goldproduzentenmit, natürlich, zusätzlichem Kupferhebel! Und genau diese Transformation macht den Deal so außergewöhnlich. Plötzlich steht nicht mehr nur eine spannende Story auf dem Papier, sondern eine Kombination aus über 1,1 Mio. Unzen Goldressource, erprobter "Heap-Leach'-Metallurgie, bestehender Infrastruktur und einem erfahrenen Mexiko-Team, das erst kürzlich bei Silver Tiger gezeigt hat, wie man anspruchsvolle Genehmigungsprozesse erfolgreich meistert.

Dass sich Osisko Development und OR Royalties dabei bewusst in Axo (WKN: A416BY)-Aktienbezahlen lassen, sich per "Lock-up' und "Voting'-Agreements langfristig an Bord binden und damit klar auf die zukünftige Wertsteigerung setzen, wirkt wie ein Gütesiegel, das man nicht kaufen kann.

In Summe ist "San Antonio' damit weit mehr als ein Projektzuwachs - es ist das fehlende Puzzleteil, das Axo (WKN: A416BY) in die nächste Entwicklungsstufe hebt und die Bühne für eine Gold-Produktionsstory bereitet, die wachstumsorientierte Rohstoffinvestoren jetzt mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen sollten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Axo Copper, ca.yahoo.com, Bloomberg.com

Dieser Werbeartikel wurde am 24.11.2025 durch Marc Ollinger Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

V.i.S.d.P.: Marc Ollinger, SRC swiss resource capital AG - Impressum/Datenschutz

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38045Y1025,CA82831T1093,CA68828E8099,XC0009656965,CA00248Y1079