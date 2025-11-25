Krypto-News: Starknet wechselt Kryptografie: Droht neuer L2-Machtkampf?

Bei dem Austausch der Kryptografie handelt es sich um kein Routine-Upgrade, sondern eine Veränderung des Kerns. Genau dies hat Starknet nun mit der v0.14.1 getan. Für viele mag der Wechsel von Poseidon zu BLAKE lediglich nach Technik klingen, jedoch wird somit die Machtbalance zwischen den Layer-2s verschoben. So werden dadurch Sicherheit, Performance und Entwicklervertrauen spürbar verbessert. Erfahren Sie daher jetzt weitere Details in diesem Artikel.

Das hat sich mit Starknet v0.14.1 wirklich verändert

Bei Starknet handelt es sich um eine Ethereum-Layer-2, welche auf STARK-Proofs und der eigenen Programmiersprache Cairo basiert, womit sich einen hohe Skalierbarkeit bei niedrigen Gebühren erreichen lassen soll.

Durch das neue Upgrade v0.14.1 hat das Team jetzt eine bedeutende Veränderung durchgeführt. Dabei ist der Wechsel von der Hashfunktion Poseidon zu BLAKE bei bestimmten Klass-Hashes (Kontrakt-Fingerabdrücke) in Smart Contract hervorzuheben. BLAKE ist auf normaler Hardware sehr verbreitet und besser auditiert, womit die Arbeit mit externen Clients und Tools vereinfacht wird.

Darüber hinaus soll auf diese Weise die Schließung von Blöcken beschleunigt und die Netzwerkauslastung verringert werden. So werden die Netzwerkblöcke bei einer geringen Aktivität schneller finalisiert, was wiederum die Wartezeiten und das Reorg-Risiko (Umschreiben der Blockhain-Historie) reduziert.

Starknet V0.14.1 Mainnet Release | Nov 25, 2025

Starknet rolls out V0.14.1 with BLAKE hash upgrades (SNIP-34), faster block closing, and JSON-RPC v0.10.0 for improved state diff queries.

Enhancing cryptography, network efficiency, and developer tooling.



More info:… pic.twitter.com/NLxr8XuN5K - Crypto?alendar (@CryptocalendarX) November 24, 2025

Ebenfalls erwähnenswert für Infrastrukturanbieter und Wallets ist JSON-RPC v0.10.0. Denn somit sollen detailliertere State-Diffs (Veränderungen zwischen Netzwerkzuständen), Events und Subscription-Updates ermöglicht werden.

Insgesamt handelt es sich mit v0.14.1 um eine Optimierung für Performance, höhere Kompatibilität und eine stabilere Nutzererfahrung. Genau dies sind die Punkte, auf welche Entwickler achten, wenn sie sich eine Layer-2 aussuchen.

Darum ist das Upgrade interessanter, als es auf den ersten Blick wirkt

Investoren könnten den Eindruck gewinnen, dass es sich bei v0.14.1 lediglich um ein technologisches Upgrade handelt, welches nur geringe Auswirkungen auf den Kurs hat. Dennoch ist der langfristige Erfolg für eine Layer-2 von einem Produkt-Markt-Fit bei Entwicklern abhängig.

Bereits seit längerer Zeit bietet Starknet native Account-Abstraktion, geringe Gebühren und einen Stack, welcher auf eine enorme Skalierung ausgelegt wurde. Zudem soll das Starknet genug Durchsatz liefern, um deutlich mehr Aktivität zu tragen, als Ethereum-Layer-1 allein schafft.

Starknet is entering new era: network is showing real growth and community trust, with $1B $STRK in staking, 1,510 BTC blocked,hundreds of validators, and tens of thousands of delegators,confirming that it is building the most secure,decentralized, capitalized ZK eco on Ethereum https://t.co/nM7cDOtgwe - Julia (@Julia_457_) November 25, 2025

Außerdem widmet sich das Team Features wie Block-Packing (stapelt Transaktionen), Pre-Confirmations (verkürzt Wartezeiten) und Staking, wodurch unter anderem Gebühren gesenkt, Latenz verringert und Dezentralisierung erhöht werden sollen. Daher handelt es sich bei v0.14.1 um einen weiteren Bestandteil, um Starknet als eine ernsthafte Ethereum-Layer-2 zu etablieren.

Betrachtet man hingegen die kurzfristigen Kursschwankungen mit dem heutigen Verlust von 4,01 %, übersieht man möglicherweise, wie die Skalierungslösung zunehmend eine Entwickler-Plattform hervorbringt, durch welche langfristig deutlich mehr Nutzen und Wert geschaffen werden können. Somit sind auch künftig positive Effekte für den Kurs möglich.

Skalierung von Bitcoin kann Starknet gefährlich werden

Neben Ethereum wird auch die Bitcoin-Blockchain zunehmend skaliert und in ein DeFi-Ökosystem verwandelt, wobei vor allem Bitcoin Hyper in letzter Zeit verstärkt von den Investoren ins Visier genommen wurde. Denn es verspricht die Solana-Skalierbarkeit nun mit der SVM (Solana Virtual Machine) auf die Bitcoin-Basischain zu bringen, wobei es sich um eine Layer-2 handelt.

Somit baut das neuartige Ökosystem direkt auf Bitcoin auf, während die Transaktionen über das Settlement in der sichersten Blockchain verankert werden sollen. Gleichzeitig sollen eine so gut wie sofortige Übertragungsgeschwindigkeit, fast nicht erwähnenswerte Gebühren und eine hohe Skalierbarkeit geboten werden.

Auf diese Weise kann Bitcoin sein wahres Potenzial noch deutlich besser bergen. Denn nicht nur die grundlegenden Eigenschaften werden optimiert, wie die lange Wartezeit, die bei hoher Netzwerkauslastung teilweise unwirtschaftlichen Gebühren verursachen, und die mangelhafte Programmierbarkeit.

Daher hat Bitcoin Hyper sowohl unter Entwicklern als auch Investoren für ein wachsendes Interesse gesorgt sowie mit dem Vorverkauf bisher 28,44 Mio. USD eingenommen. Angesichts der zunehmenden Aktivität der Wale könnte der Presale schon bald abgeschlossen werden, zumal das FOMO aufgrund des Countdowns ebenfalls steigt.

