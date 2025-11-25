Core DAO aktiviert Hermes, aber Bitcoin Hyper kann bald dominieren

Die Core DAO versucht nun mithilfe von Hermes die eigene EVM-Blockchain für Bitcoin-DeFi funktional zu erweitern, jedoch entsteht mit der Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper ein neuartiges Projekt, welches eine maximale Geschwindigkeit und die Bitcoin-Sicherheit vereinen soll. Künftig können sich beide Ansätze gegenübersehen, weshalb es bald spannend wird. Erfahren Sie daher jetzt mehr.

Core DAO aktiviert das Hermes-Upgrade im Mainnet

Die mit der EVM kompatible Layer-1 Core DAO hat am heutigen Tage den Hardfork mit dem Namen Hermes aktiviert. Dabei bindet es Bitcoin-Miner und BTC-Staker über Delegation in den Konsens ein, bietet jedoch keine echte Bitcoin-Sicherheit und Finalität.

Durch Hermes sollen die Entwickler Tools erhalten, welche bisher noch nicht in BTCFi anzufinden sind. Diese widmen sich vor allem einer starken Kryptografie, einem Zugang zu historischen Block-Hashes und smarten Accounts. Mithilfe von Precompile sollen einige Spezialbefehle hinterlegt sein, welche eine schnellere und günstigere Ausführung als mit normalem Solidity-Code versprechen.

1/ Core is already the fastest Bitcoin settlement layer. Now it's getting even faster.



Two-block finality is coming with the Hermes upgrade. pic.twitter.com/OcGD8ubtBa - Core DAO (@Coredao_Org) November 23, 2025

Über die BLS-Kurven sollen zudem Sammelsignaturen geboten werden, mit welchen Zero-Knowledge-Systeme effizienter werden, die für eine verbesserte Privatsphäre und komplexere Beweise sorgen können. Damit soll wiederum ein Punkt adressiert werden, auf welchen die Kryptoinvestoren in letzter Zeit größeren Wert gelegt haben.

Durch die smarten Wallets sollen sich Multi-Signature-Lösungen, Sitzungsschlüssel und andere Möglichkeiten wie Account-Abstraction - Wallets mit automatischen Regeln - realisieren lassen. Die Smart Accounts ermöglichen hingegen unter anderem Wallets mit automatischem Rebalancing, Schutzmechanismen, Schlüsselverlustabsicherung, Whitelists, Zeitlimits und mehr.

Dank der historischen Block-Hashes sind langfristige Überprüfungen und zeitabhängige Finanzprodukte möglich, wie Durchschnittspreise über längere Zeit oder Strukturen, die auf Vesting und Performance basieren.

Gleichzeitig wird auf diese Weise eine schnellere und sicherere Finalität von rund 6 Sekunden angestrebt. Ebenso bekommen die Validatoren mehr Funktionen, wobei sich mehrere Blöcke am Stück verarbeiten, ein Wartungsmodus nutzen und Kandidaten-Validatoren verwenden lassen.

Jetzt bei Investment in Core DAO Gebühren sparen!

Kann Core DAO mit Hermes seine Position ausbauen?

Mithilfe von Hermes wird das Profil von Core deutlich verschoben. Denn somit handelt es sich nicht mehr nur um eine neue BTC-DeFi-Chain, sondern eine leistungsfähigere EVM-Infrastruktur, welche die Bitcoins effizienter verwalten kann.

So wird für eine schnelle Finalität für Brücken und die DEX-Ausführung gesorgt. Damit verringert sich das Reorg-Risiko, während die zentralen Kryptobörsen bei Transaktionen auf weniger Bestätigungen warten müssen.

Außerdem werden mit den BLS-basierten Sammelsignaturen und der Account-Abstraktion institutionelle Verwahrmöglichkeiten geschaffen, da die Sicherheitskosten für das Treasury-Management, die DAO-Konten, Familienbüros und BTC-Vaults gesenkt werden.

8/ The Hermes upgrade is live on Core Testnet2 now, with mainnet activation coming tomorrow.



Core's validator system is evolving into the strongest foundation for Bitcoin DeFi. - Core DAO (@Coredao_Org) November 24, 2025

Darüber hinaus werden neue Möglichkeiten wie Bitcoin-Renditen, Angebote mit Bitcoin als Sicherheit, BTC-Derivate und Lending geschaffen, welche ohne eine zusätzliche Layer-1-Infrastruktur auskommen.

Während Core DAO die Bitcoin-Liquidität in einer vertrauen EVM-Umgebung nutzbar machen soll, entwickelt das Team von Bitcoin Hyper eine direkt auf Bitcoin aufbauende Layer-2, welche in der Sicherheit der Basischain verankert sein soll. Somit sollen eine maximale Geschwindigkeit und extrem niedrige Gebühren durch eine parallele Verarbeitung erreicht werden.

Jetzt sicherer in Kryptos investieren!

Bitcoin Hyper wird bald zu einem der gefährlichsten Konkurrenten von Core DAO

Vergleicht man die Eigenschaften von Core DAO und Bitcoin Hyper, so wird klar, dass mit Letzterem deutlich bessere Konditionen möglich sind. Denn während Core eine Finalität von 3 Sekunden erreicht, sind es bei der von HYPER verwendeten SVM (Solana Virtual Machine) seit den neuesten Verbesserungen lediglich wenige Millisekunden.

Außerdem sollen aufgrund der Hardwarebeschleunigung mithilfe von Solana laut Berichten theoretisch unendlich viele Transaktionen pro Sekunde geboten werden, während es bei Core nur mehr als 1.000 sein sollen. Aber auch bei den Gebühren werden von Bitcoin Hyper nur Bruchteile eines Cents verlangt, was weniger als rund 0,01 USD von Core ist.

Somit können die hohen Ansprüche der Institutionen noch deutlich besser erfüllt werden, zumal sich die Layer-2 die Sicherheit von Bitcoin zunutze machen will. Sobald das Mainnet in diesem Jahr oder Anfang 2026 gelauncht wird, könnten es schnell bedeutende Anteile von BTCFi auf sich ziehen, zumal es durch die Nähe zu Solana eine der größten Entwickler-Communitys anspricht.

Bereits jetzt soll eine Reihe von Entwicklerteams ihr Interesse bekundet haben, sodass bald die ersten dezentralen Anwendungen bereitgestellt werden können. Wenn sich aufgrund der Erweiterung des Nutzens immer mehr Bitcoin-Liquidität auf Bitcoin Hyper ansiedelt, kann das Ökosystem zunehmend prosperieren.

Dabei wird eine duale Tokenökonomie geschaffen, in welcher BTC die primäre Währung der dezentralen Angebote und HYPER der Gas-Token ist. Somit können sich beide gegenseitig antreiben, wobei schon kleinste Anteile der Bitcoin-Liquidität zu einer Vervielfältigung des HYPER-Coins führen können, der noch für die nächsten 17 Stunden für 0,013325 USD angeboten wird.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.