DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.52 Uhr 54 Punkte auf 23.234. In den Handel gegangen war er mit 23.294 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.294 und das Tagestief bei 23.207 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 219 Kontrakte.
November 24, 2025 23:54 ET (04:54 GMT)
