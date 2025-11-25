Anzeige
Mehr »
Dienstag, 25.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheimer Antimon-Player startet Exploration, während China den Markt verengt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.11.2025 06:39 Uhr
123 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. November

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. November 

=== 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 
  08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vq 
     1. Veröff.: 0,0% gg Vq 
     2. Quartal: -0,2% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vj 
     1. Veröff.: +0,3% gg Vj 
     2. Quartal: +0,3% gg Vj 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November 
     PROGNOSE: 90 
     zuvor:  90 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 
  11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 
     im Volumen von 4 Mrd EUR 
  13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,6% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
*** 15:00 EI/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz der irischen Zentralbank 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 
     PROGNOSE: 93,2 
     zuvor:  94,6 
*** 16:00 US/Lagerbestände August 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
  22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.