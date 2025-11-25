EQS-News: Fisher Investments / Schlagwort(e): Sonstiges

Fisher Investments wurde von der weltweiten Aufsichtsbehörde für Unternehmenskultur ausgezeichnet FRANKFURT, DEUTSCHLAND, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Fisher Investments GmbH und ihr amerikanischer Mutterkonzern, Fisher Asset Management, LLC, erhielten eine Great Place to Work Zertifizierung. Great Place to Work ist eine unabhängige internationale Aufsichtsbehörde zu Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitererfahrungen. Great Place to Work zertifiziert Unternehmen basierend auf Ergebnissen anonymer Mitarbeiterbefragungen, die sich auf Schlüsselfaktoren wie Vergütung, freiwillige Arbeitgeberleistungen, Karrierechancen, Managementkompetenz und die allgemeine Atmosphäre am Arbeitsplatz stützen. Die Antworten im Rahmen der Befragung ergaben, dass das Unternehmen nach Ansicht der Mitarbeiter von Fisher Investments ein faires, freundliches und serviceorientiertes Arbeitsumfeld bietet. "Wir sind unglaublich stolz auf die Auszeichnung durch Great Place to Work", sagte Damian Ornani CEO des Mutterkonzerns von Fisher Investments GmbH, der seinen Sitz in den USA hat. Weiter sagt er: "Diese Ehrung hebt unseren Einsatz hervor, ein Arbeitsumfeld schaffen zu wollen, in dem sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt und motiviert fühlen, um sich weiter entwickeln zu können. Indem wir in unsere Mitarbeitenden und ihr Wachstum investieren, schaffen wir eine stärkere Grundlage, mit deren Hilfe wir unseren Kunden wiederum einen ausgezeichneten Service bieten und ihnen somit helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen." Fisher Investments bietet weltweit viele verschiedene Positionen an. Besuchen Sie uns auf FisherCareers.com und erfahren Sie mehr über Ihre Karrierechancen bei uns. Sie haben Interesse am Great Place to Work Zertifizierungsprozess? Nähere Informationen erhalten Sie auf www.greatplacetowork.de/methodik . Über Fisher Investments Die Fisher Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes und beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie verfügt über die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen mit dem Kerngeschäftsfeld der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erbringen. Die Fisher Investments GmbH hat die fortlaufenden Entscheidungen zur Anlagestrategie auf ihre Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, ausgelagert, die ihren Sitz in den USA hat und von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beaufsichtigt wird. Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung "Fisher Investments". Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften weisen ein verwaltetes Vermögen von über 308 Milliarden EUR (Stand: 30/09/2025) über drei Hauptgeschäftsbereiche - Institutionelle Kunden, US-Privatkunden und Internationale Privatkunden - hinweg auf. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war für 32,5 Jahre bis 2017 Autor der Kolumne "Portfolio Strategy", die im Forbes Magazine erschien, was ihn zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. Er schreibt nun monatliche Kolumnen, die in großen Medien weltweit in der jeweiligen Landessprache erscheinen. Sie erstrecken sich über mehr Länder und Sprachen und haben eine größere Reichweite als die jedes anderen unabhängigen (nicht bei einer Mediengruppe publizierenden) Kolumnisten, gleich welcher Art. Für die DACH-Region schreibt er monatliche Kolumnen, die in Focus Money (Deutschland), Handelszeitung (Schweiz) und Trend (Österreich) erscheinen. Ken Fisher wird regelmäßig von großen TV-Nachrichtensendern wie nTV, Fox Business and News sowie CNN International eingeladen. Er hat 11 Bücher (darunter vier New York Times-Bestseller) über Investieren und Finanzen geschrieben. Weitere Informationen über Fisher Investments erhalten Sie unter: Fisher Investments | Vermögensverwaltung . Medienkontakte Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826957/Germany_Certification_Badge.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2592020/5631118/Fisher_Investments_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fisher-investments-wurde-anerkannt-als-great-place-to-work-302623671.html



