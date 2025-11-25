DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts mit anhaltenden US-Zinssenkungsspekulationen

DOW JONES--Nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Dienstag. Haupttreiber bleibt die wieder stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember. Zuletzt hatte Fed-Präsident John Williams aus New York geäußert, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Ins gleiche Horn stießen nun Fed-Gouverneur Christopher Waller und Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 10. Dezember ist auf in der Zwischenzeit 85 Prozent gestiegen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

Nach dem Feiertag am Vortag geht es in Tokio um moderate 0,2 Prozent nach oben. Bei den Einzelaktien sind vor allem Titel aus dem Technologiesektor gefragt nach positiven Branchenvorgaben von Wall Street. Für Kioxia Holding geht es um 3,3 Prozent nach oben, bei Advantest sind es 3,9 Prozent.

Übergeordnet steht die Fiskalpolitik der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi im Fokus. Moody's Analytics äußert sich zurückhaltend: Die erste große politische Initiative möge zwar wie ein umfassender fiskalischer Impuls wirken, doch die Details zeichneten ein gemäßigteres Bild. Die genannte Summe von 42,8 Billionen Yen - etwa 6,7 Prozent des BIP - sei, wie bei früheren Paketen, übertrieben. Sie umfasse Garantien, Kredite und Schätzungen der Ausgaben des Privatsektors. Rechne man das heraus, verblieben 21,3 Billionen Yen für Ausgaben und Steuersenkungen. Nominell übersteige dies die Pakete der Jahre 2023 und 2024 nur leicht.

Kräftigere Aufschläge weisen die chinesischen Börsen auf. In Hongkong rücken die Kurse um 0,6 Prozent vor, in Schanghai sogar um 1,1 Prozent. Lenovo bleiben mit einem Plus von 0,3 Prozent hinter der Entwicklung im Technologiesektor zurück. Höhere Preise für Speicherchips sind eine anhaltende Sorge für das Geschäft von Lenovo, wie die Analysten von UOB Kay Hian in einer Research Note schreiben. Das Brokerhaus stuft die Lenovo-Aktie von "Buy" auf "Hold" herab, da es kurzfristig kaum Anzeichen für ein Ende der Preiserhöhungen bei Speicherchips gebe, so die Analysten.

An den Devisenmärkten steht der Dollar tendenziell unter leichtem Abgabedruck. Hier drückt die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember.

Andererseits profitiert der Rohstoffsektor grundsätzlich von den Zinsspekulationen. Gold zeigt sich leicht befestigt bei 4.142 Dollar die Feinunze. Kupfer macht sogar einen Sprung von 1,8 Prozent.

Die Ölpreise geben indes weiter nach. Hier belastet die Möglichkeit eines Kriegsendes in der Ukraine und eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Die Unsicherheiten bleiben indes sehr hoch. Aus dem ursprünglichen 28-Punkte-Friedensplan ist in der Zwischenzeit ein 19-Punkte-Plan geworden. Die heikelsten Punkte sind zudem ausgespart worden und sollen von den Präsidenten Trump und Selenskyj direkt verhandelt werden.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.527,70 +0,0% +3,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.714,80 +0,2% +21,9% 07:00 Kospi (Seoul) 3.853,19 +0,2% +60,6% 07:30 Shanghai-Comp. 3.880,22 +1,1% +14,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.875,36 +0,6% +25,6% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:02 % YTD EUR/USD 1,1516 -0,1 1,1526 1,1516 +11,2% EUR/JPY 180,56 -0,1 180,79 180,55 +10,6% EUR/GBP 0,8791 -0,0 0,8792 0,8794 +6,2% GBP/USD 1,3099 -0,1 1,3111 1,3095 +4,7% USD/JPY 156,80 -0,0 156,85 156,79 -0,5% USD/KRW 1.474,59 -0,1 1.475,96 1.476,25 -0,4% USD/CNY 7,0818 0,1 7,0818 7,0797 -1,8% USD/CNH 7,0956 -0,2 7,1068 7,1079 -3,1% USD/HKD 7,7761 -0,1 7,7817 7,7832 +0,2% AUD/USD 0,6454 -0,2 0,6466 0,6458 +4,4% NZD/USD 0,5600 -0,2 0,5610 0,5604 +0,2% BTC/USD 88.295,25 -0,4 88.676,60 86.912,55 -7,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,57 58,84 -0,5% -0,27 -18,8% Brent/ICE 63,09 63,37 -0,4% -0,28 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.142,33 4.136,90 +0,1% +5,43 +54,9% Silber 51,53 51,3615 +0,3% +0,16 +73,2% Platin 1.353,95 1.340,03 +1,0% +13,92 +51,1% Kupfer 5,06 4,97 +1,8% +0,09 +23,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

