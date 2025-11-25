© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Zoom überrascht mit starken Zahlen - die Aktie springt nachbörslich. Doch der bittere Absturz aus Pandemiezeiten hängt wie ein Schatten über dem Konzern.Zoom präsentiert überraschend starke Zahlen - und die Aktie springt nach Börsenschluss an der Nasdaq um 3,6 Prozent auf 81,45 US-Dollar. Doch über allem liegt ein dunkler Schatten. Die Aktie liegt noch immer 86 Prozent unter ihrem Allzeithoch von 568,34 US-Dollar. Die Fallhöhe aus der Pandemiezeit wirkt wie ein Betonklotz am Bein des einstigen Highflyers. Zoom meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,52 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen waren deutlich niedriger: Analysten …