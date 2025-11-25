EQS-News: SFC Energy AG
SFC Energy AG veröffentlicht ersten geprüften VSME-ESG-Bericht - Bekenntnis zu Transparenz und verantwortungsvollem Wachstum
Brunnthal/München, Deutschland, 25. November 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, mobile und portable Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat heute ihren ersten geprüften Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2024, der von PwC unabhängig geprüft wurde (Limited Assurance), markiert einen wichtigen Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und unterstreicht das klare Bekenntnis zu glaubwürdigem, transparentem und verantwortungsvollem Handeln.
SFC zählt zu den frühen Anwendern des freiwilligen Nachhaltigkeitsberichtsstandards für nicht-börsennotierte kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (VSME), der von der Europäischen Kommission offiziell als geeigneter Rahmen für Unternehmen empfohlen wird, die derzeit noch nicht der EU-weiten Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen.
Der erstmalige Nachhaltigkeitsbericht basiert auf einer CSRD-konformen doppelten Wesentlichkeitsanalyse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei wurden jene ESG-Themen identifiziert, die für den langfristigen Unternehmenserfolg und den gesellschaftlichen Beitrag von SFC besonders relevant sind. Der Bericht enthält zudem die Offenlegung der Treibhausgasemissionen der Scope 1, 2 und 3 und schafft damit die Grundlage für wissenschaftsbasierte Klimaziele des Unternehmens. Für SFC ist Nachhaltigkeit ein fortlaufender Prozess mit kontinuierlicher Verbesserung von Daten, Prozessen und Zielen, um messbare Fortschritte in allen ESG-Dimensionen zu erzielen.
Daniel Saxena, CFO der SFC Energy AG: "Mit unserem ersten geprüften Nachhaltigkeitsbericht und der frühen Anwendung des freiwilligen VSME-Standards zeigen wir, dass Nachhaltigkeit und ESG-Transparenz fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie sind. Gemäß unserer Vision 'Clean Energy for generations. Anytime, anywhere.' sind wir entschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen, nachhaltiges Wachstum verantwortungsvoll voranzutreiben und dabei langfristigen Wert für all unsere Stakeholder zu schaffen."
Der vollständige VSME-ESG-Bericht 2024 steht unter sfc.com zur Verfügung.
Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie entwickelt und produziert SFC Energy innovative Hybrid-Stromversorgungssysteme sowie hochpräzise Power Management-Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen weltweit. Die Produkte des Unternehmens stehen für energieeffiziente Lösungen und bieten Kunden optimierte Gesamtbetriebskosten ("total cost of ownership" (TCO)) in den beiden strategischen Geschäftsfeldern "Clean Energy" und "Clean Power Management".
Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München und internationalen Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist SFC Energy global präsent und in unmittelbarer Nähe zu seinen Kernzielmärkten und Kunden positioniert.
Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).
www.sfc.com
