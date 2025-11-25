The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2025
ISIN Name
USU31520AX42 FEDEX 25/48 REGS
CH0238765116 AUCKLAND, COUNC.14/25 MTN
CH0373476040 BANK CLER 17-25
CH0391491518 BQUE CT.VAU. 17-25
DE000CZ40MZ6 COBA MTN 18/25
CH0387879056 WESTPAC BKG 17/25 MTN
DE000WBP0A38 WUESTENROT BAUSPK.PF.4
DE000HLB3WF2 LB.HESS.THR.CARRARA11Y/18
DE000DDA0RD8 DZ BANK IS.A1110
DE000DDA0R52 DZ BANK IS.A1129
XS1725677543 COLONIAL SFL 17/25 MTN
DE000SLB8296 LDSBK.SAAR IHS S.829
DE000DFK0AH1 DZ BANK IS.A1375
XS1724873275 SUEDZUCKER INTL 17/25
FR0013299435 RENAULT 17-25 MTN
US44107TAW62 HOST H+R LP 15/26 F
CH0508785745 TEMENOS AG 19/25
CH0458097976 BALOISE HLDG 19/25
XS2562657374 INTERN.FIN. 22/25
USU31520AU03 FEDEX 25/45 REGS
DE000LB2BKR0 LBBW FZA NH 21/25
DE000DFK0KF4 DZ BANK IS.A1613
DE000DFK0LW7 DZ BANK IS.A1644
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2025
ISIN Name
USU31520AX42 FEDEX 25/48 REGS
CH0238765116 AUCKLAND, COUNC.14/25 MTN
CH0373476040 BANK CLER 17-25
CH0391491518 BQUE CT.VAU. 17-25
DE000CZ40MZ6 COBA MTN 18/25
CH0387879056 WESTPAC BKG 17/25 MTN
DE000WBP0A38 WUESTENROT BAUSPK.PF.4
DE000HLB3WF2 LB.HESS.THR.CARRARA11Y/18
DE000DDA0RD8 DZ BANK IS.A1110
DE000DDA0R52 DZ BANK IS.A1129
XS1725677543 COLONIAL SFL 17/25 MTN
DE000SLB8296 LDSBK.SAAR IHS S.829
DE000DFK0AH1 DZ BANK IS.A1375
XS1724873275 SUEDZUCKER INTL 17/25
FR0013299435 RENAULT 17-25 MTN
US44107TAW62 HOST H+R LP 15/26 F
CH0508785745 TEMENOS AG 19/25
CH0458097976 BALOISE HLDG 19/25
XS2562657374 INTERN.FIN. 22/25
USU31520AU03 FEDEX 25/45 REGS
DE000LB2BKR0 LBBW FZA NH 21/25
DE000DFK0KF4 DZ BANK IS.A1613
DE000DFK0LW7 DZ BANK IS.A1644
© 2025 Xetra Newsboard