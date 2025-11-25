© Foto: Piotr Swat - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Xiaomi-Gründer Lei Jun kauft für 13 Millionen US-Dollar eigene Aktien und löst damit einen Kursanstieg aus. Anleger werten den überraschenden Insidergriff als starkes Vertrauenssignal und mögliche Trendwende.Xiaomi erlebt ein kräftiges Comeback, das durch eine einzige, aber machtvolle Geste aus der Chefetage ausgelöst wurde. Gründer Lei Jun hat am Montagabend rund 100 Millionen HKD (umgerechnet etwa 12,9 Millionen US-Dollar) in den Kauf eigener Xiaomi-Aktien investiert. Dieser Insiderkauf wirkte wie ein Stromschlag: Die Aktie sprang am Dienstag zeitweise um 6,3 Prozent nach oben - der stärkste Tagesanstieg seit fünf Monaten. Dieser Schritt kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn Xiaomi …