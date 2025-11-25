HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Chemikalienhändler noch kein Licht am Ende des Tunnels und rechne mit einem weiteren schwierigen Jahr, schrieb Carl Raynsford in ihrem Ausblick vom Montagnachmittag auf 2026./rob/gl/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0





