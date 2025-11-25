Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 25
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.14
|Shrs:
|76,700,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.72
|Shrs:
|4,800,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.27
|Shrs:
|6,550,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.68
|Shrs:
|2,650,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.57
|Shrs:
|18,000,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.07
|Shrs:
|114,000,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.87
|Shrs:
|5,600,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.51
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.44
|Shrs:
|2,850,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.09
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.42
|Shrs:
|3,700,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.52
|Shrs:
|1,900,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.15
|Shrs:
|24,750,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.44
|Shrs:
|13,050,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.14
|Shrs:
|94,800,000.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.78
|Shrs:
|20,600,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,059.31
|Shrs:
|50,134,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.84
|Shrs:
|543,150,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|24/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.56
|Shrs:
|68,600,000.00
|Tckr:
|FPXR
