Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 25
[25.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2941599081
|24,296,499.00
|EUR
|0
|249,003,042.88
|10.2485
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,488,179.54
|10.3846
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2941599834
|865,122.00
|GBP
|0
|8,811,314.70
|10.1851
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2994520851
|13,124,626.00
|USD
|0
|135,965,365.80
|10.3596
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2994520935
|1,143,771.00
|USD
|0
|11,590,162.72
|10.1333
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2994521073
|129,244.00
|USD
|0
|1,320,839.23
|10.2197
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,785.02
|10.0714
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,045.30
|10.0504
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|24.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,111.23
|10.0111
© 2025 PR Newswire