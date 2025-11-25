Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 25
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265135.42
|6.0253
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83749650.00
|508102774.12
|6.0669
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19099395.78
|5.6175
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|264404.54
|6.0252
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20354456.00
|121558784.30
|5.9721
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1123966.83
|5.2822
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|24/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|241398417.51
|6.6666
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|24/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|29868835.64
|5.8338
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|24/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267897173.48
|5.1125
