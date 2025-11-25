Anzeige
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
25.11.2025 08:06 Uhr
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 25

Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 24/11/2025 BPDU IE00060Z4AE1 94300000.00 1043480254.68 11.0655 USD
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 24/11/2025 BPDG IE00060Z4AE1 94300000.00 1043480254.68 8.4486 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 24/11/2025 BPGU IE000ASNLWH9 199700000.00 2218251467.26 11.1079 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 24/11/2025 BPGG IE000ASNLWH9 199700000.00 2218251467.26 8.4809 GBP

