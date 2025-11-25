VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-24
|NL0009272749
|3938777.000
|367262793.37
|93.2429
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-24
|NL0009272772
|513000.000
|37385505.75
|72.8762
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-24
|NL0009272780
|360000.000
|30295014.13
|84.1528
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-24
|NL0009690239
|8310404.000
|320192703.27
|38.5291
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-24
|NL0009690247
|2598390.000
|44857691.61
|17.2636
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-24
|NL0009690254
|2426537.000
|30293929.24
|12.4844
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-24
|NL0010273801
|2681000.000
|51394328.03
|19.1698
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-24
|NL0010731816
|858000.000
|71907050.53
|83.8078
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-24
|NL0011683594
|85200000.000
|3908018596.26
|45.8688
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-24
|NL0010408704
|30603010.000
|1087817003.22
|35.5461
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-24
|NL0009272764
|318000.000
|19975261.88
|62.8153
