DJ Ifo-Exporterwartungen sinken im November

DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat im November einen weiteren Dämpfer erhalten. Die Ifo-Exporterwartungen sanken auf minus 3,4 Punkte nach plus 2,2 im Oktober. "Seit Monaten zeigt sich in der Exportwirtschaft kaum Bewegung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Stimmung ist bestenfalls durchwachsen. Anzeichen einer nachhaltigen Erholung fehlen weiterhin."

Nach zwei hoffnungsvollen Monaten sei der Optimismus in der Automobilwirtschaft wieder verflogen, hieß es. Die Unternehmen rechneten mit rückläufigen Exporten. Das gelte auch für die Nahrungsmittelindustrie sowie die Metallindustrie.

Die Hersteller von Elektrischen Ausrüstungen seien dagegen optimistisch: Sie erwarteten, dass ihre Auslandsumsätze steigen. Dies gelte auch für die Lederindustrie. Im Maschinenbau und bei den Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen tute sich im Moment wenig. Deren Exportgeschäft bleibe weitestgehend konstant.

November 25, 2025 01:37 ET (06:37 GMT)

