Das Unternehmen schickt Fragen, die Bewerbenden antworten per Video. Mehrere Forschungsgruppen haben sich diesen neuen Trend angeschaut. Fazit: Das Unternehmen handelt zum eigenen Nachteil. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Bitte klicken Sie auf diesen Link. Sie sehen dann eine Reihe von Fragen. Bitte antworten Sie auf jede Frage in einem kurzen Video. Das klingt ausgedacht, aber tatsächlich schleichen sich asynchrone Videointerviews, kurz AVI, seit ...

