NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Valeo von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag des Autozulieferers am 20. November sei etwas übertrieben gewesen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Montagabend vorliegenden Rückblick. Es zeige aber, was mit Unternehmen passiere, die die Anleger nicht ausreichend beeindruckten. Im Vorfeld der Veranstaltung sei die Aktie um 30 Prozent gestiegen, doch dann habe der Ausblick auf 2026 enttäuscht./rob/gl/stk



