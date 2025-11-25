© Foto: Dall-E

Broadcom erlebt dank Alphabets wachsender KI-Offensive einen unerwartet starken Höhenflug und rückt ins Zentrum der nächsten Tech-Rallye.Broadcom erlebt seinen stärksten Handelstag seit Monaten. Am Montag schloss die Aktie mit einem Plus von 11,1 Prozent als Top-Performer im S&P 500 und legte nachbörslich weitere 1,7 Prozent auf 384 US-Dollar zu. Die Rückkehr der Marktstimmung zugunsten von KI-getriebenen Tech-Werten sorgt für eine neue Welle institutioneller Zuflüsse. Broadcoms beste Rallye seit April - und ein beeindruckendes Jahr Mit dem Anstieg am Montag markierte Broadcom seinen besten Handelstag seit dem 9. April. Das Unternehmen zählt bereits zu den Top-Gewinnern 2025, denn die Aktie …